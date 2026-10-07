Las 80 mujeres que cuidan las laderas de Manizales

Mujeres cabeza de hogar de comunidades vulnerables de Manizales son las protagonistas de este proyecto. Foto: Cortesía Emas by Veol

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En las laderas de Manizales hay una labor silenciosa, pero que salva vidas. 80 mujeres cabeza de familia trabajan diariamente con un propósito común, mitigar el riesgo que históricamente ha marcado a la capital de Caldas.

Son las Guardianas de la Ladera, un programa que es referente nacional e internacional con 23 años de implementación continua bajo el liderazgo de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales y la operación de Emas by Veolia hace 6 años, una empresa que ha impulsado con este proyecto la transformación ecológica.

Desde enero hasta agosto de 2026, las Guardianas de la Ladera han demostrado su capacidad operativa y su compromiso con la ciudad, con la atención de 319 Áreas de Tratamiento Geotécnico (ATG), de las 1.001 que tiene la ciudad; 140 PQRS se han atendido y se han reportado 88 novedades a las entidades, que incluyen movimientos en masa, daños estructurales, obstrucciones, ocupaciones informales e invasiones. Cada una de estas representa una acción oportuna para salvar vidas.

El programa Guardianas de la Ladera también genera empleo digno para mujeres cabeza de familia y crea oportunidades en comunidades vulnerables. Además, el proyecto ratifica cada día que la sostenibilidad ambiental y la equidad de género no solo son conceptos, sino realidades que transforman vidas.

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Un proyecto galardonado

Las Guardianas de la Ladera siguen haciendo historia con su labor. En menos de 30 días recibieron tres reconocimientos nacionales que validan su trabajo. Durante el 16.º Congreso de Pacto Global-Red Colombia, el programa fue galardonado en la categoría de ODS 13 (Acción por el Clima). Este reconocimiento posiciona a Manizales como referente nacional en prácticas sostenibles y demuestra que la protección ambiental y la generación de empleo pueden caminar juntas.

Las Guardianas se enfrentan a condiciones extremas para garantizar la limpieza de las laderas y prevenir el riesgo. Foto: Cortesía Emas by Veoli

En la categoría de entorno ambiental, las Guardianas fueron reconocidas por Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Un premio que subraya su compromiso con la sostenibilidad integral. Finalmente, en los Premios BIBO de El Espectador se destacaron como referentes en liderazgo ambiental al ocupar el segundo lugar.

Estos logros se suman a uno más en mayo de este año. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres exaltó el liderazgo de las mujeres en la gestión del riesgo.

“En Manizales, las mujeres lideran la prevención del riesgo de desastres. Las Guardianas estabilizan las laderas, monitorean los riesgos y educan a sus comunidades protegiendo vidas y medios de subsistencia”, indicó la organización internacional en un comunicado.

El testimonio de Delka Espinal, representante de GeoHazards International de República Dominicana, también resalta el alcance del programa más allá de las fronteras. “He conocido muchas historias de éxito de mujeres en reducción del riesgo de desastres, pero hay una que me marcó profundamente: el grupo de mujeres de Manizales. Su trabajo en las laderas, su liderazgo comunitario y su capacidad de inspirar soluciones replicables han sido un motor para implementar acciones similares en mi país”.

Los cuatro premios nacionales recibidos recientemente no son el final de la historia. Son la validación de que el camino es correcto, pero también un llamado a que más ciudadanos conozcan este programa y reconozcan el valor de estas 80 mujeres que, día a día, mitigan el riesgo en las laderas.