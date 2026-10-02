Durante el foro Territorios del Agua se discutieron los desafíos del agua en el país. Foto: Sistema Coca-Cola

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Las alianzas entre Coca-Cola y comunidades para mejorar el acceso al agua en Colombia Redacción BIBO Redacción BIBO Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Istmina, en el Chocó, es el segundo municipio de Colombia con mayores brechas de acceso al agua y al saneamiento en su zona urbana, según el Ministerio de Vivienda. Estas dificultades las cuentan algunos estudiantes de la Escuela Normal Superior San Pío X, una institución pública que ofrece educación hasta la media, además de primaria para adultos y el modelo de Aceleración del Aprendizaje.

"A veces cuando no hay agua, salimos de clase más temprano y nos mandaban a casa", contaba hace unos meses una estudiante de esta institución educativa. Otros alumnos de este colegio del Pacífico colombiano relatan que muchos de sus padres salen en la mañana a buscar agua para empezar el día o para lavarles los uniformes.

Estos casos reflejan una paradoja de Colombia, un país con una enorme riqueza hídrica que no siempre se traduce en cobertura ni en calidad del agua. Para atender esta situación, la comunidad, las autoridades y el sector privado, entre ellos el Sistema Coca-Cola y la Fundación Solidaridad por Colombia, unieron esfuerzos para construir una planta potabilizadora con una capacidad de 10,8 millones de litros al año (unos 29.600 al día), que puede beneficiar a 1.345 personas del municipio.

La dimensión del reto se refleja en las cifras nacionales: más de cinco millones de personas no tienen acceso al servicio de acueducto. La brecha es especialmente marcada en las zonas rurales, donde, según datos de 2025 del DANE, solo el 17,1 % de los hogares se abastece de un acueducto público, frente al 94,4 % de los hogares urbanos. Esto contrasta con la riqueza hídrica del país: de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua del Ideam, cada kilómetro cuadrado de Colombia produce, en promedio, seis veces más agua que el promedio mundial y tres veces más que el de América Latina.

Según Isabel González, gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, la idea era no repetir lo que ocurre cuando, desde un escritorio en Bogotá, "llegamos a imponer soluciones que probablemente para nosotros funcionan, pero que no responden a las realidades de estas comunidades". Por eso, agrega, "es clave el trabajo articulado con los múltiples actores, porque son ellos quienes están ahí presentes".

En total, como parte de la estrategia de plantas potabilizadoras, este tipo de infraestructura también se ha entregado en Tadó (Chocó), Leticia (Amazonas), Mocoa (Putumayo) y Manaure (La Guajira), con una capacidad potencial conjunta de potabilización superior a 54 millones de litros de agua al año y la posibilidad de beneficiar a más de 4.600 personas.

Esta iniciativa fue una de las expuestas durante el foro Territorios del Agua, realizado este 30 de septiembre en la Universidad EAN, en el que científicos, académicos, organizaciones,

funcionarios públicos y representantes del sector privado discutieron los desafíos del agua en el país. Precisamente, uno de los puntos que se abordaron en este espacio fue qué rol tiene el sector empresarial en un territorio con retos para el acceso al agua.

Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, recuerda que una empresa, "cuando llega a un territorio, ahora debe hacerse preguntas que antes no se hacía. Por ejemplo, pensar cuánta agua hay disponible, qué tan eficiente es el uso, cuál es la huella hídrica y cuál es el estado de la cuenca. Sin eso, no hay una sostenibilidad".

En línea con esto, para Jorge Alberto Escobar, del Instituto Javeriano del Agua, quien participó en uno de los tres paneles del encuentro, "cuando uno mira el problema sobre el acceso al agua en Colombia, este no se debe realmente a que no haya agua o infraestructura. El principal desafío es que no hay gobernanza ni gestión de las diferentes relaciones que tiene la gente con el agua".

El diagnóstico también apunta a la necesidad de mejorar la ejecución y la coordinación entre actores. Durante el foro se destacó que las soluciones deben construirse con las comunidades y contemplar desde el inicio quién operará y mantendrá la infraestructura, para evitar que las intervenciones pierdan sostenibilidad con el tiempo.

El panel 1 del foro se concentró en el tema de agua y seguridad hídrica. Foto: Cortesía

Agua potable en la Sabana

Estas son algunas de las preguntas que, según el Sistema Coca-Cola, se han planteado en los últimos años en La Calera (Cundinamarca). En este municipio ocurre algo similar a lo que pasa en el Chocó, pues, a pesar de contar con fuentes hídricas, persisten brechas en infraestructura, tratamiento y distribución, en particular en las veredas.

Frente a esta problemática, surgió una iniciativa en alianza con el Fondo de Agua “Agua Somos” y las comunidades rurales de La Calera, uno de los siete municipios del país donde el Sistema Coca-Cola tiene operación.

Para socializarla, se estableció una mesa de gobernanza en la que participaron cerca de 60 personas de las veredas Santa Helena, Buenos Aires y Epifanía. En este espacio, las comunidades conocieron el alcance del proyecto y se involucraron activamente en su construcción simbólica, pues propusieron el nombre "Agua Viva" para la iniciativa y diseñaron un logo que representa el cuidado colectivo del agua y el compromiso con su gestión responsable.

Los filtros comunitarios, que tienen capacidad para procesar entre 600 y 1.000 litros por hora sin necesidad de energía eléctrica, beneficiarán a cerca de 510 familias. También se entregaron versiones más pequeñas para los hogares, con una vida útil de hasta diez años.

"La instalación se realizará de manera progresiva, con el acompañamiento de la comunidad a través de mesas de gobernanza para socializar la entrega de los filtros y su implementación", precisa el Sistema Coca-Cola en un comunicado. Según la compañía, el proyecto se desarrolla de forma participativa, pues las comunidades están presentes en cada etapa, aprendiendo el uso de los filtros para garantizar su sostenimiento a largo plazo.

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Andrea Yáñez, directora ejecutiva del Fondo de Agua Agua Somos, asegura que "gran parte de nuestro trabajo es convencer a las empresas de que estas alianzas funcionan, y es un mensaje que esperamos que el sector privado siga acogiendo, en particular las medianas y grandes empresas".

Como explica la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, "estamos viviendo un momento distinto en la historia del agua, donde tenemos más conciencia y donde claramente enfrentamos ya conflictos crecientes por la apropiación del agua. Creo que es muy importante entender que el agua no es infinita y que tenemos que ponernos de acuerdo cada vez más sobre sus usos".

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Con todo, González admite que este tipo de iniciativas aún enfrenta varios retos en el país. "Hay proyectos en los que hemos trabajado que hoy no están operando por múltiples razones, y esto nos ha dejado varias lecciones en este tipo de apuestas".

Restauración y eficiencia para los próximos meses

Durante el foro en la EAN, el Ministerio de Ambiente dio a conocer sus perspectivas de cara al fenómeno de El Niño. "Este fenómeno tendrá su pico a finales de este año, y tenemos que pensar en cómo cambiar el chip de que el agua es infinita y cómo, más adelante, vamos a recuperar y mantener los ecosistemas para que no pierdan su capacidad de abastecimiento", indicó Natalia Acero Martínez, directora de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente.

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Para mantener la integridad de los ecosistemas, el Sistema Coca-Cola le ha apostado a la iniciativa Agua por el Futuro, que busca avanzar en la conservación y restauración de ecosistemas altoandinos y de páramo estratégicos para la seguridad hídrica de la región de Bogotá.

Actualmente, el programa contribuye a la conservación de zonas estratégicas en La Calera, Guasca, Villapinzón, Tocancipá, Usme y Gachetá, con el objetivo de fortalecer la conectividad y resiliencia de la cuenca del río Bogotá.

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"El proyecto contribuye a la conservación de 1.590 hectáreas de ecosistemas estratégicos de alta montaña, incluyendo procesos de mantenimiento y monitoreo en 1.370 hectáreas previamente vinculadas y la incorporación de 220 nuevas hectáreas de conservación en 2025″, precisan desde el Sistema Coca-Cola.

Entre las acciones que se adelantan están la restauración ecológica, la protección de nacimientos de agua, las cercas vivas, el monitoreo ambiental, los sistemas de recolección de agua lluvia y el acompañamiento técnico a las comunidades vinculadas.

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Por otra parte, como también mencionó el Ministerio de Ambiente durante el foro, otra de las medidas de mitigación es reducir el consumo de agua, tanto en el uso doméstico como en la industria.

"Uno de los grandes aprendizajes que tenemos trabajando alrededor del agua es la capacidad de anticiparnos, y el trabajo que hacemos en el día a día de usar de manera eficiente el recurso hídrico en nuestras operaciones no es suficiente. Si bien ahí hemos logrado cosas

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que nos llenan de orgullo, como que nuestra planta de Tocancipá es la planta con la mejor eficiencia del recurso hídrico a nivel mundial en el Sistema Coca-Cola, tenemos que ir mucho más allá", comenta González.

Una de las medidas que ha implementado la compañía en los últimos años, según explica, es la lubricación seca, que ha permitido reducir el consumo de agua durante la operación en sus plantas.

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En todo caso, los retos en Colombia siguen siendo enormes si se tiene en cuenta que, según el Ministerio de Vivienda, para cerrar las diferentes brechas de agua potable y saneamiento básico se necesitan alrededor de COP 126 billones, incluyendo inversiones en la expansión y reposición de infraestructura de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la gestión de la información, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

Lo que se viene para 2026

Para lo que queda del año, el Sistema Coca-Cola tiene varias iniciativas para mitigar los efectos de la reducción de las lluvias y evitar el desabastecimiento en comunidades vulnerables.

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Por ejemplo, junto con Agua Somos, se apoyará a 175 familias de Tocancipá y La Calera, priorizadas a partir de diagnósticos técnicos y de sus condiciones de vulnerabilidad frente al fenómeno de El Niño. En La Calera se contempla la entrega de 122 carrotanques durante los próximos meses, mientras que en Tocancipá se prevé entregar 65 tanques de 1.000 litros para fortalecer la capacidad de almacenamiento. Adicionalmente, se dispondrán carrotanques de agua potable para abastecer a estas comunidades durante seis meses. También se contempla avanzar en la entrega de 13 acueductos veredales en Sesquilé, Tocancipá, Villapinzón y La Calera.

Para esto último, se realizarán convocatorias locales para identificar las necesidades de agua potable de la zona y de los diferentes acueductos. Además, se hará un diagnóstico para proponer un plan de acción en cada acueducto, así como inversiones orientadas a mejorar el acceso al agua.

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Al final, como lo resume González, la apuesta es que "sepamos que somos muchos trabajando alrededor del agua y que solo así podemos construir ese país que queremos".