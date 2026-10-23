Las lecciones que dejó el primer simposio de investigación en porcicultura

El simposio reunió durante dos días en Medellín a representantes de la academia y del sector. Foto: Porkcolombia

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El 19 y 20 de octubre, Medellín fue el punto de encuentro de investigadores, expertos y representantes del sector porcicultor en el primer Simposio Internacional de Investigación en Porcicultura. Organizado por Porkcolombia-FNP, el evento reunió durante dos días a representantes de la academia y del sector en torno al intercambio científico, la actualización técnica y el análisis de los principales desafíos que enfrenta hoy la producción porcícola.

“Para nuestra organización, este encuentro representa una oportunidad muy importante alrededor de un propósito común: compartir conocimiento, generar espacios de discusión y fortalecer las capacidades que nos permitan continuar avanzando en el desarrollo de nuestra porcicultura”, afirmó Mario Peña, vicepresidente técnico de Porkcolombia-FNP, durante sus palabras de bienvenida.

Según Peña, los desafíos del sector son diversos y abarcan aspectos como la sanidad, la productividad, la sostenibilidad, la inocuidad, la nutrición, el bienestar animal, la transformación, la eficiencia en el uso de los recursos y la incorporación de nuevas tecnologías. “Cada uno de ellos requiere conocimiento especializado y evidencia que nos permita comprender mejor nuestra realidad y tomar decisiones con mayor fundamento”, señaló.

En este contexto, la investigación adquiere un valor estratégico, pues no solo contribuye a encontrar respuestas, sino que también permite plantear nuevas preguntas, anticiparse a los cambios y ampliar las capacidades de los actores del sector para identificar alternativas frente a los retos que surgen en el camino.

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En las más de diez conversaciones desarrolladas durante el simposio, se abordaron temas como el uso de antimicrobianos, la sanidad animal y el bienestar porcino. Sin embargo, hubo un concepto que se reiteró en varias oportunidades: Una Sola Salud (‘One Health’, en inglés).

Este enfoque, que cobró mayor relevancia durante la pandemia por el COVID -19, parte de una premisa fundamental: la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está estrechamente relacionada. Por ello, estos tres componentes deben abordarse de manera integral. En esta misma línea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promovido acciones orientadas a fortalecer el equilibrio entre la conservación de la vida silvestre, la protección de los ecosistemas y la salud pública.

En el simposio también se presentaron investigaciones sobre temas específicos, como el manejo de infecciones durante la etapa de precebo, cuando los lechones ya han sido destetados, y el estudio de la expresión vocal de los animales, una línea de investigación que busca aportar al conocimiento de su bienestar.

Para Juan Carlos Ospina, director del área de investigación y transferencia tecnológica de Porkcolombia-FNP, las dos jornadas fueron una oportunidad para aprender, conversar e intercambiar ideas.

Durante los conversatorios se abordaron temas como el uso de antimicrobianos, la sanidad animal y el bienestar porcino.

“Hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes perspectivas, escuchar los avances que se están desarrollando y, sobre todo, confirmar que tenemos un sector con grandes capacidades, con talento y con muchas oportunidades para seguir creciendo a través del conocimiento y la innovación”, afirmó.

El reto ahora, según Ospina, es llevar estas conversaciones más allá del simposio. “El verdadero valor de un espacio como este está en lo que sucede después, especialmente en la capacidad que tengamos de llevar ese conocimiento a la realidad del sector”, concluyó.

Con la realización de este primer Simposio Internacional de Investigación en Porcicultura, Porkcolombia-FNP reafirma su compromiso con la investigación y la transferencia de conocimiento como pilares para impulsar el crecimiento, la innovación y la competitividad del sector porcícola colombiano.