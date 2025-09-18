Insectos que viven en islas sufren mayor declive: este es el caso de las hormigas de Fiyi

Una pequeña selección de las especies encontradas por el equipo en Fiyi. A) Acropyga sp. FJ02 (endémico) portador de cochinilla. B) Larva portadora de Hypoponera eutrepta (endémica). C) Tetramorium lanuginosum (introducido). D) Colobopsis dentata (endémica). Foto: Eli Sarnat

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un reciente estudio liderado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST), de Japón, reveló un preocupante panorama para los insectos, especialmente para los que viven en las islas. Los científicos se centraron en las comunidades de hormigas isleñas para entender lo que se ha denominado como “el apocalipsis de los insectos”.

El principal resultado del estudio publicado en la revista Science, es el declive de las especies endémicas de hormigas en el archipiélago de Fiyi, un lugar aislado compuesto por 300 islas y 500 islotes.

(Le puede interesar: Este es el pariente más antiguo de los lagartos: vivió hace 241 millones de años)

El hallazgo señala, por un lado que, el 79 % de las especies endémicas del archipiélago está en declive, mientras que por otro lado, las especies de hormigas introducidas recientemente por los humanos están experimentando un crecimiento explosivo en su población.

Los investigadores comprobaron que la mayor proporción de declives parece haberse producido en los últimos siglos, coincidiendo con la llegada de los humanos a las islas, el comercio global y la introducción de técnicas agrícolas modernas.

Para obtener estos resultados, los científicos usaron un enfoque de genómica comunitaria para explorar las poblaciones de hormigas en el archipiélago, como un sistema modelo para comprender las tendencias de la biodiversidad de insectos, y gracias a las colecciones existentes en los museos pudieron rastrear las relaciones evolutivas de las hormigas para explorar su llegada a las islas y reconstruir la historia poblacional de la especie.

(Lea: Hallan en Santander la evidencia de un reptil que vivió hace 135 millones de años)

En este estudio, analizaron muestras de genomas de miles de hormigas de más de cien especies diferentes confirmadas. Con estos datos, identificaron 65 casos separados (eventos de colonización) donde nuevas especies de hormigas llegaron a la isla. Estos abarcaron desde la colonización natural (es decir, la llegada de las hormigas sin intervención humana) hace millones de años, hasta la reciente introducción humana después de que Fiyi se integrara en las redes comerciales globales.

Los resultados muestran panorama preocupante debido a la importancia de los insectos para mantener los ecosistemas saludables: desde la polinización de las flores, hasta la descomposición y el apoyo a los ciclos de nutrientes.

“Los insectos son esenciales para el medio ambiente”, enfatiza el profesor Evan Economo, uno de los autores principales del estudio. “Como científicos, debemos contribuir a su protección y proporcionar y analizar los datos pertinentes para garantizar la integridad a largo plazo de nuestros ecosistemas”.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas enEl Espectador.🧪🧬