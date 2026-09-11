Mobiliario con sentido: la nueva vida que Paipa (Boyacá) le está dando al cartón

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De una lámina de cartón puede nacer mucho más de lo que imaginamos. Puede convertirse en una estructura, en un objeto útil, en una pieza de mobiliario o en una idea que, con creatividad, termine convirtiéndose en una oportunidad. Esa es la apuesta que hoy toma forma en Paipa, donde la educación ambiental se encuentra con el diseño y la creatividad para demostrar que aprovechar también es una forma de cuidar.
Con el respaldo de la Alcaldía Municipal de Paipa, liderada por el alcalde Germán Ricardo Camacho, y la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P., bajo la gerencia de Yeison Rokney Torres Suárez, se desarrolla la segunda versión del Curso de Expresión Creativa e Inmersión al Cartón como Material Alternativo y Ecológico, orientado por el profesor Fabio Andrés Rodríguez.
Son 14 participantes que decidieron mirar el cartón de una manera diferente.
El propósito va mucho más allá de aprender a doblar, cortar o ensamblar. Se trata de cambiar la mirada frente a aquello que muchas veces termina en la basura y descubrir que un material aprovechable puede tener otra oportunidad.
Aprender haciendo
Aquí la teoría toma forma con las manos. La metodología de ‘aprender haciendo’ permite que los participantes experimenten directamente con el material, comprendan sus posibilidades y desarrollen propuestas a partir de la práctica. Cada pliegue, cada corte y cada estructura se convierte en una oportunidad para aprender.
Durante el proceso exploran conceptos de diseño, composición, forma, espacio, estructura, color y ergonomía. También experimentan con técnicas como el doblez, el pliegue, el grafado, el corte y el origami.
Pero detrás de cada ejercicio hay algo más profundo: aprender a observar. Porque cuando una persona descubre que una caja puede convertirse en una pieza funcional, también empieza a preguntarse qué otros materiales están desechando sin haber imaginado todo lo que todavía pueden ofrecer.
El cartón también puede crear
Uno de los grandes retos del proceso es romper una idea muy instalada: que el cartón es simplemente cartón. En las manos de quienes participan, se transforma. Sus pliegues se convierten en estructura. Sus capas adquieren resistencia. Sus formas encuentran nuevas posibilidades. El color comunica y el diseño le da identidad a cada creación. Así, lo que parecía tener una sola vida comienza a tener muchas.
Los participantes pasan de los conceptos básicos a la construcción de propuestas tridimensionales. Aprenden a plantear una idea, hacer un boceto, estudiar una estructura y convertirla en un objeto real. Y en ese camino también descubren que crear no es solamente producir algo nuevo. Crear puede ser una manera de evitar que algo termine convertido en residuo.
Cuando aprender también abre oportunidades
La experiencia tiene otra posibilidad que va más allá del aula: el emprendimiento. Para algunos participantes, aprender a transformar el cartón puede significar descubrir una nueva materia prima y, con ella, una posibilidad de generar ingresos.
Un material que muchas veces se desecha puede convertirse en un producto con valor agregado. Una técnica aprendida puede transformarse en una idea de negocio. Y una idea, con trabajo y creatividad, puede convertirse en una oportunidad.
Ahí está uno de los mayores valores de este proceso: no se trata únicamente de enseñar qué hacer con el cartón, sino de enseñar a ver oportunidades donde antes solo se veía un residuo.
Una transformación que deja huella
El trabajo colectivo también hace parte de la experiencia. En las etapas finales, los participantes integran lo aprendido para construir propuestas que combinan funcionalidad, creatividad, comunicación y conciencia ambiental. Las exposiciones de sus trabajos se convierten entonces en algo más que una muestra. Son la evidencia de un proceso: personas que comenzaron con una lámina de cartón y terminaron descubriendo que tenían en sus manos una posibilidad.
Desde Paipa, esta iniciativa demuestra que la educación ambiental puede ir más allá de hablar de reciclaje. Puede enseñar a crear, a imaginar y a encontrar valor en aquello que otros ya consideran desecho. La articulación entre la Alcaldía Municipal de Paipa y Red Vital Paipa reafirma la importancia de generar espacios donde la comunidad no solo aprenda sobre sostenibilidad, sino que pueda vivirla y convertirla en acción.
Con esta iniciativa, se busca generar conciencia ecológica frente al desarrollo de productos y materias primas ecoeficientes, mediante el uso de materiales reciclables, en este caso el cartón, como herramienta para la creación y desarrollo de diseños originales y novedosos.
Para desarrollar este proyecto se tiene pensado explorar en cuatro sentidos:
• Ambiental: porque se usa cartón reciclado en un proceso de economía circular.
• Social: porque involucra a recicladores, estudiantes y comunidad en talleres de diseño y construcción.
• Económico: porque abre oportunidades de emprendimiento sostenible local.
• Comunitario: porque se usará en espacios compartidos como bibliotecas, ferias o parques. Es hecho por la gente y para la gente.
El uso de cartón reciclado en la elaboración de mobiliarios representa una alternativa ecológica frente a los materiales tradicionales, reduciendo el impacto ambiental y fomentando la economía circular, pues cada producto creado bajo esta propuesta, da cuenta de un recurso recuperado, resignificado y convertido en un objeto útil que refleja el compromiso de la comunidad con el cuidado del entorno.
Mobiliario con sentido se consolida como un eje fundamental dentro de Paipa Sostenible, al integrar aspectos ambientales, sociales y pedagógicos, pues cada producto presta una función decorativa o de uso específico, a la vez, educa, sensibiliza y motiva a la ciudadanía a adoptar hábitos más responsables. Es una muestra tangible de cómo el diseño puede ser un vehículo de transformación hacia territorios más resilientes y comprometidos con el desarrollo sostenible.
Porque quizás la pregunta ya no sea cuánto puede durar la vida de una caja de cartón. La pregunta es cuántas vidas más podemos darle antes de desecharla.
Y en Paipa, la respuesta apenas comienza a construirse.