La generación solar es posible durante el día y resulta más eficiente bajo condiciones óptimas de radiación. Foto: Isagen

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Hace más de 30 años, la hora Gaviria marcaba el inicio de una estrategia disruptiva para enfrentar el racionamiento eléctrico. El objetivo era aprovechar al máximo la luz solar y reducir el consumo eléctrico; así se decidió adelantar el reloj una hora.

Hoy, el país empieza a recorrer un camino que implica riesgos de desabastecimiento por un fenómeno de El Niño catalogado como uno de los más fuertes, que se sentirá en los próximos meses, y que nos invita a hacer una lectura más profunda de la situación general del sector eléctrico.

La realidad es que Colombia no cuenta, por el momento, con nuevos grandes embalses en desarrollo, lo que elimina una fuente clave para la expansión de energía firme y, a su vez, pone sobre la mesa con mayor urgencia los desarrollos solares a gran escala que permitan equilibrar el faltante eléctrico.

La creciente diferencia entre la ENFICC (Energía Firme del Cargo por Confiabilidad) y la demanda proyectada, según XM, evidencia la necesidad de contar con más fuentes de generación y complementar con otros mecanismos, como las baterías, para garantizar la confiabilidad del SIN (Sistema Interconectado Nacional) a futuro. Por ejemplo, para la vigencia 2026-2027, el faltante alcanzaría el 8,3%; para la vigencia 2027-2028, del 8,5%. Para 2028-2029 la cifra escala hasta el 10,6%.

Y ¿qué fue lo que pasó si nuestro sistema está considerado como uno de los mejores de América Latina? En resumen: años perdidos en problemas estructurales no atendidos, ideologización del sector, inestabilidad jurídica para la inversión, riesgo financiero por deudas, deficiencias administrativas y conflictividad social. Pero en medio de las dificultades, el sector continúa trabajando y de nuevo aprovechar la luz del sol se convierte en una alternativa que se fortalecerá con los sistemas de baterías.

Amanecer

La generación solar es posible durante el día y resulta más eficiente bajo condiciones óptimas de radiación. Aunque es limpia y de bajo costo, no puede clasificarse como energía firme al no estar disponible 24/7 y estar sujeta a la variabilidad climática, como la nubosidad y la baja radiación. A pesar de sus puntos débiles, tiene enorme potencial en el país y es la llamada a complementar el sistema en el corto plazo para prevenir apagones en temporadas de sequía.

La matriz de generación eléctrica nacional se encuentra distribuida así: hidráulica 59%, térmica 29% y solar 12%. La capacidad solar supera los 2,5 gigavatios y hay casi 1 gigavatio de estas plantas en pruebas iniciales. En teoría, es un buen avance, pero está por debajo de la expectativa. Este año, XM esperaba el ingreso de 4.475 megavatios, pero un informe al 6 de noviembre solo registraba 1.240. Como la mayor expansión actual del país es solar, el rezago es inquietante.

La matriz de generación eléctrica nacional se encuentra distribuida así: hidráulica 59%, térmica 29% y solar 12%. Foto: Isagen

Para que el amanecer solar avance también tiene que avanzar un componente poco visible al público: la infraestructura de transmisión. Si no hay una estructura de red lo suficientemente robusta y disponible para poner en circulación la nueva energía solar, es como dar un paso y retroceder dos, máxime en la región Caribe, donde se encuentra el mayor potencial y donde más lo necesitan los usuarios. Solo un dato: el 53% de los proyectos de transmisión están atrasados respecto a la FPO inicial (Fecha de Puesta en Operación), según datos de XM.

Atardecer

Al tener claras las características de la energía solar, podemos comprender en toda su dimensión la importancia del sistema que la respalda: las baterías. Cuando cae el sol, el aumento del consumo eléctrico exige que la red disponga de todos los recursos disponibles para atender la demanda. La energía solar generada, especialmente durante las horas del mediodía, solo podría usarse en la hora pico de la noche (6:00 a 9:00 p.m.) si está almacenada en baterías. Por eso, actualmente las centrales hídricas y térmicas cargan con la responsabilidad de llevar la luz a los hogares en ese pico.

Pero los sistemas de baterías van más allá del simple almacenamiento. Entre sus posibilidades se encuentran la regulación de frecuencia, el control de tensión, el respaldo al sistema con un arranque autónomo (conocido como black start), la gestión de la demanda y la reducción de congestiones en la red, entre otros. A pesar de sus bondades y la implementación en otros países desde hace años, estos sistemas no habían sido una opción para el país por su alto costo. Entre 2010 y 2024, el costo instalado a escala de red cayó 93%, según estimaciones del IRENA. Expertos del sector a nivel nacional estiman que en los últimos 12 meses la reducción del costo ha sido del 40%.

En un contexto que hace viable financieramente su instalación, el Gobierno saliente adjudicó este año cerca de 100 megavatios de almacenamiento por baterías, en conjunto con 270 megavatios de paneles solares. Se adjudicaron en contratos a 15 años para un total de 390 megavatios hora-día; cuyo beneficio impactará a más de 67.000 hogares. Sin embargo, el suministro iniciaría en 2030. Pero se necesita un sistema robusto de baterías funcionando mucho antes de ese horizonte.

La hora empresarial

El sector ha mostrado recientemente movimientos interesantes por parte de grandes empresas como Isagen, una de las tres generadoras más importantes del país. La Empresa ha fortalecido su estrategia de expansión manteniendo un enfoque de producción 100% renovable y de reciclaje de activos para impulsar nuevos negocios en Cundinamarca, Meta, Tolima y la región Caribe.

Su apuesta va hacia el desarrollo solar y los sistemas de baterías, tecnologías que suponen menores riesgos constructivos, sociales y ambientales, además de permitir una atención más rápida de los retos asociados a la demanda eléctrica ya expuestos. El propósito para 2036 es ingresar un total de 3.000 nuevos megavatios al sistema. Para lograrlo, Isagen comprometió este año inversiones cercanas a los US$1.000 millones que equivalen a desarrollos por 800 megavatios de los 3.000 proyectados.

El desarrollo solar Llanos VIII (170 megavatios), en Meta, contempla para Isagen el primer sistema de baterías de su portafolio. La construcción comenzará pronto y se proyecta la entrada en operación para 2028. De otro lado, en el Caribe se encuentra el proyecto Summa, en Córdoba, que está en etapa de diseño y licenciamiento ambiental. Contempla dos desarrollos solares de 200 megavatios cada uno (400 en total). El sistema de baterías también está contemplado, pero a diferencia de Llanos VIII, su construcción empezaría en 2028 y se extendería hasta 2030 si el cronograma no sufre retrasos.

Además, Isagen acabó de adquirir Puerta de Oro (300 megavatios) uno de los parques solares más grandes del país. Estos movimientos, junto con otros de menor capacidad, posicionan a la generadora como protagonista en la generación solar nacional para los próximos años.

Para enterrar la hora Gaviria, el país necesitar avanzar en la hora solar. Las empresas hacen su parte con nuevas inversiones gracias a las señales claras de política pública.