Opinión | La lucha contra la corrupción empieza en casa

En ISAGEN nos unimos a la celebración del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, el pasado 18 de agosto, promoviendo una cultura que prioriza la toma de decisiones desde los valores y principios que conforman nuestra integridad empresarial. La honestidad, la claridad en los procesos y el uso responsable de los recursos deben ser parte natural de nuestra gestión.

Entendemos que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos los días y que en el ámbito corporativo requiere gran vigilancia y diligencia, aún más en un sector en el que la transparencia y la ética son tan vitales como la infraestructura que sostiene el servicio. Por ello prestamos especial atención a los procesos internos de sensibilización y formación para nuestros trabajadores.

Nuestra estrategia se basa en el mejoramiento continuo sobre los procesos de supervisión y control con impactos críticos tanto en las operaciones como en la cadena de valor, de esta manera nos aseguramos de contar con planes de formación según la necesidad del momento, sin dejar de lado las actividades de entrenamiento regular.

En ese sentido, solo en el 2024, entrenamos a 1.036 personas en el Sistema de Integridad y Cumplimiento, desagregadas así: 849 personas entrenadas anualmente (incluyendo aprendices y practicantes), 63 de cargos críticos, y 124 entrenadas por Brookfield (nuestro accionista mayoritario).

Asimismo, el 100% de los trabajadores activos y miembros de Junta Directiva realizaron la autoevaluación de prácticas de transparencia con el propósito de evaluar las prácticas de integridad y verificar el grado en que se conocen y se han acatado los lineamientos establecidos por la Empresa a través del Código de Buen Gobierno, el Código de Conducta y la Política AAA, así como verificar aspectos susceptibles de mejorar y reafirmar el compromiso con las prácticas de integridad.

De igual forma, destacamos que en 2024 no se materializaron casos de corrupción o fraude que derivaran en alguna sanción o multa en firme. Además, evaluamos la exposición a los riesgos incluidos en nuestra Política AAA para el 100% de los procesos, y todos los trabajadores efectuaron el reporte anual de potenciales conflictos de interés y renovaron su compromiso de continuar acatando y cumpliendo las prácticas del Sistema de Integridad y Cumplimiento. Finalmente, todos los miembros del Comité de Presidencia y demás trabajadores recibieron comunicaciones y entrenamientos relacionados con la Política AAA, el Código de Conducta y otros procedimientos.

Estas acciones de integridad no se limitan a definiciones internas, sino que se expanden al entorno del negocio, es así como participamos en un acuerdo colectivo que busca incorporar las buenas prácticas de transparencia y ética en el sector eléctrico colombiano, con el fin de promover la sana competencia entre las empresas involucradas. Este acuerdo tiene el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Pacto Global.

Gracias a este compromiso, la energía que entregamos no solo ilumina ciudades y caminos; también puede encender la confianza y el progreso sostenible si es generada, distribuida y administrada con integridad. Por eso, en este y todos los días, trabajamos para que en esta casa la cultura de la transparencia sea una convicción que nos guíe, desde el técnico en las operaciones hasta la alta dirección, haciendo que cada acción sume a un país que necesita más que nunca luchar contra la corrupción.

