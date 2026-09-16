Los perros salvajes africanos tienen largas y musculosas patas y una resistencia que les permiten recorrer largas distancias. Foto: Richard Flack/NPL/Minden

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Perro salvaje africano recorre 2.300 km, la mayor distancia de un mamífero del continente Redacción Ambiente Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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El perro salvaje africano (Lycaon pictus), que está en peligro de extinción, es capaz de recorrer la distancia terrestre más larga jamás registrada entre los mamíferos de África. Así lo reveló un nuevo estudio publicado en la revista Ecology, que registró cómo tres de estos animales realizaron un viaje de miles de kilómetros a lo largo del país de Zambia.

De acuerdo con los investigadores, estos cánidos viven en manadas de reproducción cooperativa, en las cuales un único individuo dominante de cada sexo suele reproducirse. Mientras tanto, los “subordinados” esperan a convertirse en dominantes o, de otro lado, se dispersan en busca de una reproducción más inmediata. Esto último fue lo que sucedió con un grupo de hermanas de esta especie.

En octubre de 2021, tras separarse de su manada en el Parque Nacional South Luangwa, las hembras, de tres años de edad, se desplazaron por 2.300 kilómetros hacia Mozambique y de regreso.

“Durante 11 meses, las hermanas escalaron y descendieron repetidamente la pared del Valle del Rift y cruzaron ríos y carreteras importantes”, escribieron los autores del artículo. “Se desplazaron a través de parques nacionales bien protegidos, áreas de gestión de caza (GMA) menos protegidas, reservas forestales aún menos protegidas y áreas no protegidas con asentamientos humanos apreciables”.

Los investigadores, del Programa de Carnívoros de Zambia y de la Universidad Estatal de Montana, describieron que en las áreas no protegidas las hembras realizaron movimientos rápidos y lineales, además de que descansaron en áreas rocosas o parches de bosque pequeños en los que los encuentros con personas eran menos probables. Finalmente, llegaron al territorio de una gran manada en el Parque Nacional del Bajo Zambeze, en la frontera con Zimbabue, aunque no se unieron a ella ni atrajeron a algún macho para emigrar.

El estudio arrojó que, al no hallar una oportunidad de reproducirse, terminaron desplazándose de nuevo. En junio de 2022, una de las hembras, a la que denominaron EWD-1355, murió en una trampa de alambre para la caza de carne de animales silvestres. “Se desconoce el destino de sus hermanas, pero a menudo varios individuos quedan atrapados en un solo evento porque los perros salvajes son muy reacios a abandonar a los miembros de la manada atrapados”, apuntaron los investigadores.

Los movimientos y el destino de EWD-1355, así como los de otros individuos que se registraronen el estudio, revelan nueva información importante sobre la conectividad no solo a escala nacional, sino continental. Los autores han observado desplazamientos que conectan todas las principales poblaciones de perros salvajes en Zambia, Mozambique y a pocos kilómetros de Zimbabue, Malaui, la República Democrática del Congo y Angola.

“Los desplazamientos de larga distancia entre siete parques nacionales de Zambia que hemos observado confirman los resultados de datos genéticos que indican que los perros salvajes siguen siendo capaces de conectar ecosistemas distantes mediante movimientos extraordinarios”, se lee en el estudio.

Además, la investigación señala que el perro salvaje ha evolucionado de tal manera porque, pese a ser un gran mamífero africano, es competitivamente subordinado: sus maneras de habitar y moverse a través del paisaje se ven afectadas por otras especies dominantes como el león (Panthera leo) y la hiena manchada (Crocuta crocuta).

El artículo también deja en evidencia la amenaza que supone para el perro salvaje africano la caza furtiva de animales silvestres con trampas de alambre, y hacen un llamado a su conservación, pues de acuerdo con la Lista Roja de la UICN, es una especie en peligro de extinción. Se estima que quedan poco más de 1.600 individuos maduros en estado silvestre.

“A pesar de sus poblaciones invariablemente pequeñas y el alto riesgo de mortalidad en paisajes dominados por el ser humano (debido a trampas, atropellos y conflictos por la matanza de ganado), la capacidad de los perros salvajes para desplazarse largas distancias a través de paisajes desfavorables ofrece una oportunidad extraordinaria para conservar una metapoblación funcional de un gran carnívoro en peligro de extinción a escala continental. Los esfuerzos por proteger los corredores que conectan poblaciones principales y que permiten desplazamientos como los aquí descritos deberían ser una prioridad para la conservación del perro salvaje”, concluyeron.