Por un campo sostenible, Alemania apoyará la transformación agrícola en Colombia

Alemania ha sido un socio tradicional de Colombia en el sector agrícola colombiano. Foto: Getty Images/iStockphoto - angkhan

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania consolidan su cooperación con el objetivo de transformar el sector agrícola en sistemas sostenibles y profundizar el intercambio mutuo de experiencias.

Las áreas de cooperación se centran principalmente en materia de investigación y desarrollo, el uso sostenible de fertilizantes, la adopción de biofertilizantes y el fortalecimiento a las cooperativas y asociaciones de pequeños productores.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, y el ministro Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación con el fin de mejorar y profundizar la cooperación en el sector agrícola colombiano, en el marco del Encuentro Ministerial Colombia – Alemania y Foro Económico. El documento consiste en acuerdos para transformar el sector agroalimentario en sistemas agrícolas alimentarios sostenibles para profundizar el intercambio mutuo de experiencias. (Lea: Alianza colombo-alemana para descarbonizar, usar hidrógeno verde y construir paz)

“El ministerio de Agricultura tiene enmarcada toda su política en reactivar un sector donde han estado las víctimas, lo que hacemos tiene un significado social de gran trascendencia. Hoy fijamos un acuerdo, Alemania será nuestro socio para traer esa experiencia y conocimiento a esta realidad colombiana y lograr hacer una Reforma Agraria”, destacó la ministra Cecilia López.

Sumado a ello, se reconoció por parte del Ministro Federal de Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir, la importancia de fortalecer el rol de la mujer, la inclusión de las comunidades indígenas y de los más vulnerables del sector rural, y destacó la labor del gobierno del cambio “Esto es una muestra del reconocimiento y del respeto que le tenemos al gobierno, al presidente Petro y a sus ministros, por el valor que muestran, pues es claro que no hay ninguna reforma o no se tendría ningún avance sin paz, sin reconciliación, y ahí me quito el sombrero frente a lo que han hecho, y estén seguros que nosotros los apoyaremos decididamente, pues su éxito es nuestro éxito”. (Lea también: Sin bosques y sin presas, las consecuencias de la deforestación para los depredadores)

Por su parte, el ministro federal de Economía y Protección del Clima de Alemania, Robert Habeck y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, reiteraron su interés de trabajar en temas de transición energética y cambio climático, a través de “una inversión extranjera sostenible, que garantice transferencia de tecnología, de conocimiento y creación de puestos de trabajo, y que hace parte de la apuesta del Gobierno del Cambio de avanzar en la transición de una economía extractivista a una de desarrollo productivo” puntualizó el ministro Umaña.

Por su parte, el canciller Álvaro Leyva Durán concretó la agenda que se desarrolló durante la visita de los ministros Federales de Economía y Acción Climática y de Agricultura y Alimentación que tiene como objetivo entablar un diálogo y coordinar acciones en materia de cooperación e identificar el potencial en inversión y trabajo conjunto. Alemania ha sido un socio tradicional de Colombia en la materia y se perfila como uno de los más fuertes aliados para avanzar en la política de reindustrialización de Colombia que busca que el país sea líder en desarrollo de energías renovables en la región de América Latina y el Caribe, así como un exportador de insumos críticos para el sector agrícola y la industria con altos criterios de sostenibilidad.