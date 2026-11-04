Producir, conservar y avanzar: la apuesta ambiental en la porcicultura

‘BioPork’ es un software diseñado para fortalecer la gestión de la biodiversidad en las granjas porcícolas.

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El próximo 12 y 13 de noviembre, el Jardín Botánico de Medellín será escenario de una conversación que busca llevar el debate sobre la biodiversidad al terreno de la producción porcícola. Allí se realizará el 6.º Foro de Sostenibilidad de Porkcolombia, un encuentro que pondrá sobre la mesa una pregunta cada vez más relevante para las industrias agropecuarias: ¿cómo producir sin comprometer los ecosistemas de los que también depende la vida?

La discusión no es menor. La pérdida de biodiversidad plantea desafíos para todos los sectores productivos y la porcicultura no es ajena a ellos. Por eso, el foro busca reunir a productores, investigadores, expertos y autoridades ambientales para analizar qué está haciendo la industria, cuáles son los retos que enfrenta y qué oportunidades existen para incorporar la conservación de los recursos naturales en sus actividades y fuentes para la creación de valor.

“Biodiversidad que crea valor” es el lema de esta sexta edición, que tendrá como uno de sus ejes el intercambio de experiencias. La idea es conocer de primera mano iniciativas de productores y otros actores del sector agropecuario que han encontrado formas de integrar sus actividades con el cuidado de la naturaleza. Porque la sostenibilidad también se construye desde las decisiones que se toman en el campo y en cada unidad productiva.

En el Jardín Botánico de Medellín se darán cita representantes del sector porcícola, autoridades ambientales, especialistas y organizaciones que trabajan por la conservación de los recursos naturales. La agenda estará centrada en compartir conocimientos y analizar iniciativas que demuestran cómo las actividades productivas pueden contribuir al cuidado de los ecosistemas.

Para Mario Peña, vicepresidente de Porkcolombia-FNP, este trabajo requiere continuidad y compromiso por parte de todos los actores. “La sostenibilidad no es un propósito aislado ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es un compromiso permanente que implica evolucionar, incorporar buenas prácticas, tomar decisiones informadas y reconocer que el crecimiento de nuestra actividad debe ir de la mano con el cuidado del medioambiente”, afirma.

La agenda del foro abordará distintas alternativas para avanzar en ese propósito. Entre ellas, la agricultura regenerativa, una práctica que busca recuperar la salud de los suelos y mejorar los sistemas productivos; la restauración ecológica y la conservación de especies, a través de iniciativas que contribuyen a recuperar y proteger los ecosistemas; y la creación y gestión de bancos de hábitat, mecanismos que permiten preservar áreas de importancia ambiental.

Más que presentar conceptos, estos espacios permitirán conocer cómo se están llevando estas iniciativas a la práctica y qué aprendizajes pueden aportar a otros actores del sector agropecuario.

La porcicultura es el tercer sector del agro en Colombia.

Será, en suma, una oportunidad para conocer cómo la producción porcícola puede incorporar la conservación de los recursos naturales en sus actividades. Entre las iniciativas que se presentarán está la Estrategia de Biodiversidad Porcícola, liderada por Porkcolombia-FNP, que busca promover entre los productores el uso responsable de los recursos naturales y la adopción de prácticas que contribuyan a la protección de los ecosistemas.

Otro de los desarrollos que se dará a conocer durante el foro es la herramienta ‘BioPork’, un software diseñado para fortalecer la gestión de la biodiversidad en las granjas porcícolas. Esta herramienta permite identificar las características del entorno natural de cada unidad productiva y establecer una línea base que facilite la planificación de acciones ambientales. De esta manera, los productores cuentan con información y herramientas técnicas para conocer mejor su territorio, identificar oportunidades de conservación y orientar sus decisiones hacia una gestión ambiental más efectiva.

Un trabajo conjunto entre entidades

Uno de los asuntos que ocupará un lugar central en el 6.º Foro de Sostenibilidad de Porkcolombia-FNP será el trabajo articulado entre el sector productivo y las autoridades ambientales. Una relación que ha adquirido cada vez mayor relevancia para avanzar en el cumplimiento de los compromisos ambientales y encontrar soluciones conjuntas a los desafíos que enfrenta la industria.

En ese contexto, se presentará la Guía Ambiental del Subsector Porcícola, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También se darán a conocer los avances de la agenda de trabajo que Porkcolombia-FNP adelanta con las corporaciones autónomas regionales, como lo son Cornare y Corantioquia, orientadas a fortalecer la gestión ambiental y brindar acompañamiento a los productores en sus territorios.

Con estos espacios, la organización busca acercar el conocimiento científico, las experiencias de los productores y el trabajo de las autoridades ambientales a los desafíos cotidianos de la porcicultura. Una apuesta por generar alianzas y promover prácticas sostenibles que puedan traducirse en beneficios para la actividad productiva, las comunidades y el medioambiente.

Programación del Foro de Sostenibilidad: Biodiversidad que crea valor

🐷 12 de noviembre 2026

8:00 am – 8:30 Registro.

Registro. 8:30 – 4:00 Autoridades ambientales (Cornare, Corantioquia).

Panelistas: Feria de servicios de las CARs.

Autoridades ambientales (Cornare, Corantioquia). Panelistas: Feria de servicios de las CARs. 8:30 – 9:00 Palabras de bienvenida.

Orador: Directivo Porkcolombia (Presidente o VPT).

Palabras de bienvenida. Orador: Directivo Porkcolombia (Presidente o VPT). 9:00 – 9:30 Estrategia de biodiversidad porcícola/Software de biodiversidad porcícola – Biopork.

Orador: Julián Cifuentes – Porkcolombia.

Estrategia de biodiversidad porcícola/Software de biodiversidad porcícola – Biopork. Orador: Julián Cifuentes – Porkcolombia. 9:30 – 9:50 Programa de conservación de los armadillos de los llanos orientales.

Panelistas: Fundación Omacha.

Programa de conservación de los armadillos de los llanos orientales. Panelistas: Fundación Omacha. 9:50 – 10:15 Estudio sectorial: medición de huella hídrica en la porcicultura.

Orador: Felipe Torres – CLIMA Soluciones.

Estudio sectorial: medición de huella hídrica en la porcicultura. Orador: Felipe Torres – CLIMA Soluciones. 10:15 – 10:30 Descanso.

Descanso. 10:30 – 12:30 Asociatividad: Conversatorio de líderes porcícolas: experiencias que inspiran y organizaciones que transforman. Oradores: Líderes de asociatividad porcícola en Colombia.

Asociatividad: Conversatorio de líderes porcícolas: experiencias que inspiran y organizaciones que transforman. Oradores: Líderes de asociatividad porcícola en Colombia. 12:30 – 2:00 Almuerzo.

Almuerzo. 2:00 – 4:00 Taller de gestión del riesgo para la porcicultura colombiana.

Panelista: Julia Inés Lema.

🐷 13 de noviembre 2026

8:30 – 9:00 Registro.

Registro. 9:00 – 9:15 Palabras de bienvenida. Orador: Directivo Porkcolombia (Presidente o VPT).

Palabras de bienvenida. Orador: Directivo Porkcolombia (Presidente o VPT). 9:15 – 9:45 Lanzamiento de la Guía Ambiental del Subsector Porcícola.

Oradores: MADS MADS/ (Presidente o VPT Porkcolombia).

Lanzamiento de la Guía Ambiental del Subsector Porcícola. Oradores: MADS MADS/ (Presidente o VPT Porkcolombia). 9:45 – 10:15 Lanzamiento y firma Agenda ambiental Cornare – Porkcolombia.

Oradores: Cornare – (Presidente o VPT Porkcolombia).

Lanzamiento y firma Agenda ambiental Cornare – Porkcolombia. Oradores: Cornare – (Presidente o VPT Porkcolombia). 10:15 – 10:45 Refrigerio.

Refrigerio. 10:45 – 11:05 Agroecoturismo y conservación de biodiversidad.

Panelista: Javier Tamayo – Porcícola Líder.

Agroecoturismo y conservación de biodiversidad. Panelista: Javier Tamayo – Porcícola Líder. 11:05 – 11:25 Estrategia de sostenibilidad/biodiversidad.

Orador: Álvaro David Tatis Bautista – Agropecuaria Aliar S.A.

Estrategia de sostenibilidad/biodiversidad. Orador: Álvaro David Tatis Bautista – Agropecuaria Aliar S.A. 11:25 – 11:45 Biodiversidad y desarrollo empresarial.

Panelista: Diana Suárez Ortiz – ANDI.

Biodiversidad y desarrollo empresarial. Panelista: Diana Suárez Ortiz – ANDI. 11:45 – 12:15 FASCINATE: programa de conservación y biodiversidad para Antioquia.

Orador: Liliana María Taborda – Directora General – Corantioquia.

FASCINATE: programa de conservación y biodiversidad para Antioquia. Orador: Liliana María Taborda – Directora General – Corantioquia. 12:15 – 2:00 Almuerzo.

Almuerzo. 2:00 – 2:20 Modelos exitosos en gestión de biodiversidad, conservación y restauración ecológica.

Panelista: Mariana Sarmiento, CEO – Terrasos: bancos de hábitat.

Modelos exitosos en gestión de biodiversidad, conservación y restauración ecológica. Panelista: Mariana Sarmiento, CEO – Terrasos: bancos de hábitat. 2:20 – 2:40 Modelos exitosos en gestión de biodiversidad, conservación y restauración ecológica.

Panelistas: Agricultura regenerativa: Gustavo Gómez – Director de Sostenibilidad – Green Coffee Company.

Modelos exitosos en gestión de biodiversidad, conservación y restauración ecológica. Panelistas: Agricultura regenerativa: Gustavo Gómez – Director de Sostenibilidad – Green Coffee Company. 2:40 – 3:00 Modelos exitosos en gestión de biodiversidad, conservación y restauración ecológica.

Panelistas: Soluciones basadas en la naturaleza: Marcela Uribe – Gaia.

Modelos exitosos en gestión de biodiversidad, conservación y restauración ecológica. Panelistas: Soluciones basadas en la naturaleza: Marcela Uribe – Gaia. 3:00 – 3:30 Panel: Oportunidades de generación de valor en biodiversidad para la porcicultura.

Modera: Julián Cifuentes Participantes: Corantioquia, Gaia, GCC, Terrasos.

Panel: Oportunidades de generación de valor en biodiversidad para la porcicultura. Modera: Julián Cifuentes Participantes: Corantioquia, Gaia, GCC, Terrasos. 3:30 – 4:00 Comunicación medición huella de carbono del evento.

Panelista: Felipe Torres – CLIMA Soluciones.

“Biodiversidad que crea valor” es el lema de esta sexta edición del foro.

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