Publicaron fotos de esta avispa en las redes sociales. Resultó ser una nueva especie

Aspecto de la hembra de la Eupelmus curvator. Foto: Taisuke Kawano et al., 2026

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Hace unos años, a la cuenta de X (antes Twitter) del profesor Taisuke Kawano, investigador principal y especialista en avispas eupélmidas del Museo de la Universidad de Kyushu (Japón), llegó el mensaje directo de un colega que rápidamente llamó su atención.

“Todo comenzó con una publicación de un usuario que compartió una foto de una avispa emergiendo de una ooteca (cápsula protectora) de mantis religiosa. Un colega vio la publicación y me la envió por mensaje directo”, recuerda ahora Kawano.

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Tanto a Kawano como a su colega les llamaba la atención la iridiscencia de la avispa y el hecho de que estuviera poniendo huevos en la ooteca de la mantis religiosa. Esas dos señales indicaban que estaban ante una especie que ninguno de ellos conocía.

Años después, un segundo usuario tuiteó nuevamente imágenes y videos de una avispa que tenía un aspecto similar al de la primera publicación. En ese momento, Kawano, especialista en avispas de la familia Eupelmidae, empezó a intuir que se trataba de una nueva especie para Japón.

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Kawano se contactó con el responsable de la segunda publicación y este le envió un espécimen de la avispa que había fotografiado. Ya en su laboratorio, el investigador de la Universidad de Kyushu empezó con el trabajo de identificación.

Hace unos días, Kawano, junto a otro colega y los dos hombres que tuitearon las fotos, publicaron un estudio en la revista académica Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, en la que confirmaron que se trataba de una especie nunca antes vista en Japón: la Eupelmus curvator.

El trabajo, explicaron los investigadores, constituye el primer registro de esta especie de avispa en Japón, ya que antes solo se conocía en China. Sin embargo, y quizás aún más importante, según los científicos, este estudio permitió la primera descripción científica formal del macho de la especie, que hasta ahora había permanecido en el anonimato.

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“El descubrimiento fue posible gracias a las redes sociales”, señaló Kawano. Frente a la nueva especie, el investigador destacó que "Eupelmus curvator es particularmente interesante porque parasita las ootecas de las mantis religiosas".

Esto es particular, continuó el científico, porque “si bien otros géneros de Eupelmidae son parasitoides de huevos especializados, la mayoría de las especies de Eupelmus atacan larvas o pupas de otros insectos, y solo se sabe que unas pocas se desarrollan dentro de las ootecas de las mantis. Esto convierte a Eupelmus curvator en una especie bastante inusual y biológicamente fascinante".

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Sobre las redes sociales, el autor principal del estudio reconoció que “están cambiando la forma en que realizamos investigaciones. Las plataformas de redes sociales permiten a los investigadores descubrir observaciones que de otro modo pasarían desapercibidas, transformando así publicaciones cotidianas en valiosos datos científicos”.

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