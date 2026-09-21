¿Quién convierte las botellas en oportunidades para San Andrés?

El reciclador traslada las botellas de vidrio recuperadas durante las jornadas de recolección selectiva en San Andrés. Foto: Humans films

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En medio del mar Caribe, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina enfrenta un desafío estructural constante con la gestión de residuos sólidos. Por su condición insular, transportar materiales reciclables al continente genera costos logísticos altísimos. Históricamente, miles de envases posconsumo terminaban acumulándose en el relleno sanitario local, agotando la capacidad ambiental de la isla.

¿Cómo transformar este panorama de contaminación en un modelo de sostenibilidad? La respuesta está en el esfuerzo diario de los recicladores, los verdaderos motores que hacen posible la recolección, clasificación y valorización del vidrio en el territorio.

A través del programa Arena que Transforma, liderado por la Industria Licorera de Caldas (ILC), se demuestra que la economía circular no solo resuelve problemas ambientales, sino que dignifica y potencia el trabajo comunitario. Sin el compromiso en campo de cada reciclador, ningún proceso posterior de transformación de residuos sería viable.

Articulación con Green Island: dignidad e inclusión laboral

La recuperación del vidrio en la isla no sucede por arte de magia; requiere un trabajo articulado desde la base social. Gracias a la alianza estratégica de la Industria Licorera de Caldas y EcoCircular con la organización Green Island, se garantiza que los recicladores sean reconocidos como el primer eslabón indispensable de esta cadena de valor.

Actualmente, el programa cuenta con 30 recicladores anclados directamente a la iniciativa, enfocándose en tres ejes de desarrollo integral:

Inclusión laboral y formalización: Legitimación de los recicladores como actores ambientales clave del territorio.

Dotación y seguridad: Entrega de elementos de protección personal (EPP) adecuados para la recolección segura e higiénica del vidrio.

Capacitación continua: Formación en gestión eficiente de residuos, logística selectiva y habilidades operativas.

Gracias a este engranaje entre los recicladores y Green Island, se han consolidado rutas de recolección en barrios estratégicos. Esta labor primaria permite abastecer de materia prima a Green Island, la entidad encargada de procesar el material y transformar los residuos en arena de vidrio de alta calidad técnica.

Las botellas de vidrio recuperadas son trasladadas y almacenadas de manera organizada, como parte del proceso que permite su posterior transformación en arena de vidrio. Foto: Humans films

Una vez que los recicladores recuperan las botellas en sus recorridos, Green Island realiza el proceso de molienda e ingeniería de materiales. A través de este tratamiento, se obtiene una arena con alto contenido de sílice, cuyas propiedades mecánicas son comparables a la arena de río tradicional, evitando así la extracción destructiva de recursos naturales.

Usos y valor agregado de la arena de vidrio en la isla

Insumo para iniciativas ambientales: Utilización de la arena recuperada para elaborar piezas técnicas de soporte en proyectos de restauración y conservación ecológica.

Infraestructura comunitaria urbana: Elaboración de mobiliario urbano sostenible, como materas y bancas instaladas en espacios públicos para el disfrute de la comunidad de San Andrés.

Disminución de la huella de carbono: Reducción drástica del volumen de basura que llega al vertedero insular, evitando la emisión de toneladas de CO₂e.

Indicador clave Gestión y resultado Impacto en la comunidad Recicladores anclados 30 recicladores Inclusión laboral, dotación de EPP y capacitación continua. Socio operativo Green Island Recepción del vidrio y transformación técnica en arena de vidrio. Modelo de gestión Economía circular insular Reducción de residuos en vertederos y fomento de infraestructura sostenible.

Un compromiso que empieza en la base social

Los recicladores son protagonistas de la cadena de aprovechamiento que permite darle una nueva vida al vidrio posconsumo en el territorio insular, contribuyendo en la conservación de manglares y ecosistemas marinos. Foto: Humans films

El verdadero motor de la sostenibilidad en el archipiélago no reside únicamente en la tecnología de molienda, sino en la dignificación del trabajo humano. Los recicladores demuestran cada día que, con articulación, alianzas transparentes como la de Green Island y el respaldo institucional de la Industria Licorera de Caldas y EcoCircular con su programa nacional ConexiónREP, es posible construir un futuro limpio para San Andrés.

Cuando la comunidad apoya a sus recicladores, el vidrio deja de ser un desecho para convertirse en una oportunidad real de desarrollo, arena ecológica y bienestar para todos.