¿Residuo cero? La importancia de ser parte de una red

Aliados estratégicos que creen en el poder del tejido colectivo y las acciones residuo cero. Participación en el Encuentro de Estrategias de Incidencia Social. Pastoral Social Cáritas Colombiana./ Plastipaz. Foto: Plastipaz

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Alcanzar el residuo cero no es una carrera de velocidad, es un maratón colectivo. Intentar gestionar los residuos de forma individual y aislada es la principal razón por la que muchas iniciativas ambientales se agotan. Cuando un ciudadano separa sus desechos en casa, pero no encuentra un ecosistema que los reciba, la frustración lo gana. La respuesta a este desafío es contundente: no estás solo, la clave está en hacer parte de una red de aliados.

En Mesetas (Meta), el proyecto Plastipaz —ganador del Premio BIBO 2026— entendió que los hábitos ciudadanos solo florecen cuando hay una estructura que los sostenga. Por eso, más que un proyecto de reciclaje, se ha construido una robusta red de aliados que demuestra que la economía circular es un deporte de equipo.

La realidad: por qué el esfuerzo individual no es suficiente

Para entender la importancia de esta red de aliados, primero debemos mirar la cruda realidad de residuos que a hoy han perdido su valorización. Durante años se nos dijo que con separar el cartón bastaba. Hoy, la empresa más grande que compraba cartón reciclado en Colombia cerró sus operaciones locales; el material ahora se importa y la industria nacional cierra plantas. Separar cartón en casa ya no garantiza su valorización si no hay una industria local que lo reciba.

A esto se suma que los residuos orgánicos representan más del 60% de lo que generamos. Si no hay una red local que los composte, terminarán pudriéndose en un vertedero. Y aunque los plásticos sí tienen tecnologías de transformación local, requieren volúmenes y logística que una sola persona no puede costear.

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Aliados locales y de cooperación, TUREM y PNUD apoyando el proceso de Plastipaz. Actualmente, la iniciativa desarrolla la transformación de productos en Turem. Foto: Cortesía Trébola Organización Ecológica.

Aquí es donde el ciudadano suele sentirse impotente. Pero en Plastipaz, se ha logrado tejer una red de aliados, el peso de la crisis ambiental se distribuye y el residuo cero se vuelve una meta alcanzable.

La red de aliados: el abrazo que sostiene la iniciativa

¿Cómo se sostiene una iniciativa comunitaria en el tiempo? La respuesta de Plastipaz es contundente: nadie camina solo. El modelo de residuo cero se integra porque cada eslabón de la red de aliados resuelve una parte del problema, permitiendo que el

ciudadano y el reciclador no se sientan abandonados. Esta red opera en tres niveles que cualquier municipio o ciudadano puede replicar:

Aliados estratégicos (El respaldo): Trébola Organización Ecológica aporta más de 22 años de gestión de proyectos ambientales. Acoplásticos y el PNUD han brindado el respaldo gremial y de cooperación, con enfoque en bioeconomía. Ecosapiens Experiencias: Viajes con propósito y talleres de sostenibilidad.

Aliados tecnológicos (La innovación): Precious Plastic democratiza la tecnología con planos de código abierto a través de metodologías de Residuo Cero Lab – Corporación Latin Latas y Simbiotic y aporta la sistematización de datos. No Más Colillas Colombia, cocreando nuevos modelos para el reciclaje del cartón.

Aliados locales (El corazón del territorio): Junta de Acción Comunal de Jardín de Peñas, aportante del espacio para desarrollar la logística de separación y acopio. El sector turístico local (Agencia Turem, Corporación Camaxagua, Aventurando, Hotel Piemonte, Café Experiencias, Memorias del Rio) actúa como canal de distribución de la Parroquia Inmaculada Concepción siembra la cultura del residuo cero.

No estás solo: un llamado a sumarte a una red

La lección más importante que deja Plastipaz es que la transición hacia el residuo cero no es una carga individual, sino una invitación a la conexión. Si eres un ciudadano que ya separa sus residuos aprovechables (orgánicos e inorgánicos), pero sientes que tu esfuerzo se pierde, el siguiente paso es buscar o construir tu propia red de aliados.

Puedes empezar por lo básico:

– Conecta con los recicladores de oficio de tu barrio. Ellos son el eslabón más importante de la red.

– Prefiere comercios y hoteles que se articulen con la economía circular y que separen sus residuos correctamente.

– Únete a los grupos ambientales o Juntas de Acción Comunal de tu localidad.

Adoptar hábitos ciudadanos hacia el residuo cero es el primer paso, pero unirse a una red de aliados es lo que garantiza el cambio real. No se trata de ser un héroe ambiental solitario; se trata de entender que la naturaleza no produce desechos, solo produce recursos, y para cerrar ese ciclo necesitamos de todos.

Mesetas a estado construyendo y fortaleciendo su red, demostrando que el residuo cero es posible cuando nos acompañamos. ¿Estás listo para dejar de caminar solo y unirte a la red de tu territorio?