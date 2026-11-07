El informe Planeta Vivo fue publicado hace pocos días por WWF. Foto: Fundación Natura

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Seguimos perdiendo biodiversidad en el mundo Clara Solano* Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Cada dos años, organizaciones dedicadas a la conservación basada en ciencia —WWF y sus aliados— publican el informe Planeta Vivo para mostrar los resultados de la medición del cambio en la tendencia media del tamaño de 35.803 poblaciones de 5.790 especies de vertebrados que habitan el mundo entero.

El primer resultado es aterrador, pues muestra un declive general del 73,2% en el tamaño de las poblaciones de mamíferos, aves, reptiles y anfibios; cuando se separa en ambientes, el marino cae un 59%, el terrestre, un 69% y el agua dulce muestra el mayor cambio negativo con 85%.

Los datos indican de manera incuestionable que la tendencia de pérdida es real. Que están en riesgo la naturaleza, la biodiversidad y sus funciones -que producen servicios y contribuciones a la sociedad- de las cuales dependemos para el desarrollo, la economía, el crecimiento y la vida.

Analicemos con más detenimiento los datos de agua dulce, que presenta la mayor pérdida y es coherente con la información asociada a la degradación de humedales, sistemas de mayor importancia debido a que albergan gran biodiversidad, ofertan el agua que alimenta acueductos de rurales y urbanos, albergan medios de vida de millones de personas, suplen el recurso pesquero y cumplen funciones de retención de la sedimentación, amortiguación de crecientes y pulso de agua extremos; descontaminan y son espacios bioculturales importantes para las comunidades locales.

También se presentan datos que permiten analizar las tendencias y comparar el deterioro o las ganancias por regiones. América del Norte muestra un índice de pérdida del -28%, América Latina y el Caribe del -95%, Europa y Asia Central del -23%, África del -80% y Asia y el Pacífico del -49%. Una de las regiones mas biodiversas del mundo como América tropical presentó mayor cambio negativo, seguida de África y Asia.

En Colombia, el declive en las poblaciones de las especies está relacionada con: la pérdida y degradación de ecosistemas (deforestación de bosques amazónicos y otros ecosistemas aún más amenazados como bosques andinos y secos), la sobreexplotación de especies (tráfico ilegal, sobrepesca), la presencia y aumento de especies invasoras (26 especies declaradas oficialmente), los efectos del cambio climático (picos de calor y sequias prolongadas que afectan especies muy vulnerables de aves, reptiles y anfibios), la contaminación (plásticos en ríos y mares y micro plásticos en cadena alimenticia) y enfermedades (hongos, virus y bacterias que enferman la fauna silvestre).

Este informe nos recuerda que tenemos la tarea urgente de hacer mayores y mejores esfuerzos para proteger y gestionar la biodiversidad. Y desde Fundación Natura nos hace reflexionar y seguir encontrando medidas para frenar la perdida de especies y encontrar el éxito en las estrategias de conservación y su mantenimiento. Esta es una tarea de cada uno de nosotros, de toda la sociedad, pues no podemos olvidar que nos alimentamos, nos vestimos, nos cuidamos, nos curamos, nos divertimos y encontramos nuestra espiritualidad en ella.

*Directora ejecutiva de Fundación Natura.