¿Separación en la fuente o rellenos saturados? Se necesita una solución urgente

Taller de educación ambiental en la vereda La Argentina, donde niños y jóvenes aprenden la importancia de la separación en la fuente para transformar residuos sólidos en recursos. Foto: Cortesía de Plastipaz - Trébola Organización Ecológica

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Colombia enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora en la gestión de sus residuos sólidos. Según datos del Ministerio de Ambiente y la Contraloría General de la República, más del 50 % de los municipios del país aún disponen sus desechos en botaderos a cielo abierto o sitios no controlados. Además, los rellenos sanitarios formales existentes están llegando al límite de su capacidad operativa, saturándose años antes de lo previsto.

Enterrar la basura no es una opción viable ni sostenible. La única salida real a este colapso inminente es cambiar el paradigma desde el origen: la separación en la fuente. Sin este paso fundamental, cualquier intento de economía circular está condenado al fracaso.

La educación ambiental: el motor que hace posible el cambio

En Mesetas (Meta), el proyecto ganador del Premio BIBO 2026: Todos Somos Plastipaz, durante el proyecto Corredores de Paz desarrollado entre PNUD y Acoplásticos, comprendió que la separación en la fuente no se logra solo entregando canecas de colores. Se logra transformando la mentalidad de las personas a través de una educación ambiental profunda, lúdica y constante.

Este logro tiene un epicentro geográfico muy claro: el corazón rural del municipio, específicamente en el centro poblado de Jardín de Peñas y en las veredas La Guajira y Buenavista. En estas zonas, se articularon procesos de educación ambiental con algunas instituciones educativas a través de actividades lúdicas, complementados con una sensibilización directa y cercana a los comercios locales.

En este proceso, el trabajo articulado de las Juntas de Acción Comunal y la labor incansable de Gustavo Mesa, líder operativo de la iniciativa, marcaron la diferencia. Gracias a su constancia y disciplina, la comunidad comprendió que cada tapa de plástico y cada caja de cartón no son simples desechos, sino recursos valiosos que aportan a la salud ambiental cuando se realiza una correcta separación en la fuente.

Gracias a este proceso de transformación cultural que se ha ido posicionando en el territorio rural, se ha comprendido que la separación en la fuente es el primer eslabón de una cadena que genera dignidad para los recicladores de oficio y protege la biodiversidad de las cuencas hídricas que hacen parte del Cañón del Güejar.

Un salto cualitativo: articular el campo y la ciudad para maximizar la valorización

En Mesetas, reconocemos el esfuerzo histórico y la labor incansable de actores clave como la Asociación de Recicladores de Oficio (ASOECA) y la administración municipal, quienes han sentado las bases fundamentales para la gestión de residuos sólidos en el casco urbano.

Labor de clasificación del cartón. Una correcta separación en la fuente evita que los residuos orgánicos contaminen el cartón, maximizando su valorización y dignificando el trabajo de aprovechamiento. Foto: Cortesía de Plastipaz - Trébola Organización Ecológica

Sin embargo, para dar el siguiente gran salto y multiplicar los porcentajes de valorización en todo el municipio, es necesario evolucionar hacia un modelo integral de separación en la fuente que articule a todos los actores.

El desafío ambiental ya no es solo el plástico. Según el Ministerio de Ambiente, los residuos orgánicos representan más del 51 % del peso total de la basura generada en los municipios colombianos. Cuando estos no se separan en casa, contaminan materiales valiosos. Este es el caso del cartón, el cual enfrenta hoy una grave crisis de valorización a nivel nacional: al mezclarse con humedad y desechos orgánicos en las bolsas negras, su fibra se degrada, pierde su valor comercial y termina siendo rechazado por la industria, condenándolo a los rellenos sanitarios.

Por ello, la invitación es a tejer una red colaborativa que integre la experiencia rural de Jardín de Peñas, La Guajira y Buenavista con la labor de los recicladores de oficio de la ASOECA y el comercio del casco urbano. Se trata de articular esfuerzos con las Juntas de Acción Comunal, las instituciones educativas y el sector comercial, sumando fuerzas para implementar una separación en la fuente que incluya el compostaje de orgánicos y la recuperación limpia de cartón. Nadie tiene que "reinventar la rueda"; se trata de unir lo que ya existe para elevar la tasa de aprovechamiento de todo el territorio.

La separación en la fuente es el filtro que define el éxito de cualquier sistema de reciclaje. Cuando un ciudadano separa limpiamente sus materiales en casa, está entregando materia prima con oportunidad de volver al ciclo. Cuando no lo hace, contamina lotes enteros de material recuperable, encareciendo los costos de lavado y selección (también conocido como beneficiado del material).

Gracias a que la comunidad rural de Mesetas ha perfeccionado su separación en la fuente, Plastipaz ha logrado recuperar y reincorporar a la cadena productiva más de 15 toneladas de residuos aprovechables entre 2023 y 2026. Este plástico limpio de las tapas es el que luego la comunidad tritura, funde y transforma en souvenirs ecoturísticos y botones para la industria textil. La lección es clara: sin separación en la fuente, no hay transformación posible.

Un llamado nacional: es hora de incrementar el aprovechamiento

Productos inyectados con la tecnología Precious Plastic en Mesetas. Sin una correcta separación en la fuente, esta transformación tecnológica en souvenirs eco-turísticos no sería posible. Foto: Cortesía de Plastipaz - Trébola Organización Ecológic

Actualmente, la tasa de aprovechamiento y reciclaje en Colombia apenas supera el 10%. Esto significa que el 90% de lo que consumimos termina enterrado. Incrementar estos porcentajes no es solo una responsabilidad de los gobiernos locales. Es un deber ciudadano.

Cada vez que un colombiano decide hacer una correcta separación en la fuente en su casa, su oficina o su negocio, está:

1. Alargando la vida útil de los rellenos sanitarios de su ciudad.

2. Dignificando el trabajo del reciclador de oficio, quien recibe material limpio, seco y de mayor valor comercial.

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3. Aportando a la industria del reciclaje, que necesita materia prima de calidad para fabricar nuevos productos.

El modelo de gestión de Plastipaz demuestra que la separación en la fuente se fortalece cuando se combina con tres factores: educación ambiental experiencial, infraestructura accesible y un destino claro para el material. Si los municipios de Colombia quieren evitar el colapso total de sus sistemas de disposición final, deben dejar de invertir únicamente en camiones compactadores y empezar a invertir en educación ambiental y en sistemas eficientes que faciliten la separación en la fuente.

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La naturaleza no necesita más rellenos sanitarios. Necesita ciudadanos que entiendan que la verdadera sostenibilidad comienza en sus casas/negocios, al momento de decidir qué va en la bolsa negra y qué va en la bolsa de aprovechamiento. Mesetas ha avanzado en este propósito. ¿Cómo lo haremos posible en el resto del país?