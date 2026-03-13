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Aún no ha sido posible remover el cuerpo del cachalote que murió en Bahía Solano

La autoridad ambiental del Chocó pidió refuerzos al gobierno nacional y departamental para remover el cuerpo del animal que murió tras quedar atrapado en una malla.

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Redacción Ambiente
14 de marzo de 2026 - 12:56 a. m.
La comunidad informó que este cachalote había sido encontrado recientemente en el sector de Punta Diego.
La comunidad informó que este cachalote había sido encontrado recientemente en el sector de Punta Diego.
Foto: CODECHOCÓ
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A través de sus redes sociales, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ) dio a conocer que no ha sido posible remover el cuerpo del cachalote fallecido, en una playa ubicada en Zona Cuevita, en Bahía Solano, Pacífico colombiano.

La autoridad ambiental afirmó que se han hecho varios esfuerzos, pero hasta la noche del viernes, 13 de marzo, no se ha podido mover el cuerpo del Physeter macrocephalus, (nombre científico del cachalote). Por esto, solicitaron ayuda al gobierno nacional y a la Gobernación del Chocó, para “realizar las acciones pertinentes y evitar un problema de salud pública”.

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En el lugar se encuentran integrantes de la Armada Nacional de Colombia, el Parque Nacional Natural Utría, autoridades locales, pescadores, operadores turísticos y organizaciones ambientales, quienes lograron localizar al animal luego de recibir el reporte por parte de los pescadores, el 10 de marzo.

El cachalote estaba atrapado en una malla y presentaba signos de agotamiento, dificultad para nadar y desorientación, según la autoridad ambiental. Aunque el equipo logró quitar el material de pesca que rodeaba el cuerpo del animal, este finalmente murió por las complejas situaciones climáticas y su estado de debilidad.

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Arnold Rincón López, director general de la autoridad ambiental del Chocó, dijo que “este lamentable hecho nos recuerda la necesidad de reforzar las acciones de control y vigilancia frente al uso de artes de pesca que pueden afectar gravemente a la megafauna marina”.

Cabe recordar que el cachalote es un cetáceo grande que puede llegar a pesar hasta 50 toneladas y medir entre 16 y 20 metros. La especie se encuentra principalmente en mares tropicales y templados. En la actualidad, está catalogada como vulnerable (VU) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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Por Redacción Ambiente

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