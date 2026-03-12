Colombia estrena una guía para identificar dónde se recarga el agua bajo tierra

El país cuenta con una herramienta técnica nacional para identificar y proteger las zonas de recarga del agua subterránea. /Crédito: Marcela Han / Servicio Geológico Colombiano Foto: Marcela Han / Servicio Geológico Colombiano

El Ministerio de Ambiente anunció que adoptó, a través de la resolución 17 de 2026, una nueva guía técnica para identificar y proteger las zonas donde se recarga el agua subterránea. La herramienta busca apoyar la planificación ambiental y las decisiones sobre el uso del suelo y del subsuelo en el país.

El documento, elaborado con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), propone una metodología para reconocer las áreas donde el agua de lluvia se infiltra en el suelo y alimenta los acuíferos. Estas zonas, conocidas como zonas de recarga, son importantes porque permiten que el agua se almacene bajo la superficie y mantenga el funcionamiento de ríos, quebradas y otros ecosistemas.

Según explicó la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, la guía busca fortalecer la protección de este recurso. “Este es un avance en la protección del agua subterránea, usualmente invisible, pero esencial para la vida, los ecosistemas y la seguridad hídrica de millones de personas”, afirmó. El Minambiente recordó que aunque la Ley 99 de 1993 ya reconoce las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial protección, el país no contaba con un método técnico unificado para identificarlas de manera sistemática en todo el territorio. De acuerdo con el Ministerio, la nueva guía busca llenar ese vacío y servir como referencia para autoridades ambientales, entidades territoriales y centros de investigación.

La metodología combina información sobre coberturas de la tierra, relieve, tipos de suelo y características geológicas, como la litología y las estructuras del subsuelo. Con estos datos se generan mapas que muestran el potencial de recarga de agua subterránea en distintas regiones del país. Julio Fierro Morales, director general del SGC, señaló que “esta guía ofrece un método claro, replicable y validado que sirve como base técnica para proteger los acuíferos y sus zonas de recarga y reconoce las aguas subterráneas como parte fundamental del ciclo del agua”.

El Ideam también participó en la elaboración del documento aportando información climática, escenarios de cambio climático y datos sobre coberturas de la tierra, según indicó su directora, Ghisliane Echeverry Prieto. La metodología fue probada en ejercicios piloto en regiones como la sabana de Bogotá, el Valle de Aburrá y varias cuencas estratégicas, con el objetivo de evaluar su aplicabilidad en diferentes contextos geográficos y climáticos.

Con esta herramienta, el Gobierno dice que busca fortalecer la gestión del agua subterránea, un componente del ciclo hidrológico que cumple funciones como regular los caudales de ríos, sostener ecosistemas y servir como reserva de agua en periodos de sequía. La guía servirá como insumo técnico para diseñar medidas de manejo y protección de estas áreas en el ordenamiento territorial.

La “bancarrota” del agua

A principios de este año, reportamos un nuevo informe del Instituto del Agua, el Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas.

En ese informe, los expertos advierten que ya no tenemos la disponibilidad suficiente de un recurso clave para la vida, pero, además, que es cada vez menos probable que logremos recuperar los niveles que se requieren para tener una disponibilidad de agua como la que teníamos hace 40 años, antes de que empezara la crisis. Entonces, aseguraba la ONU en el informe, las medidas que se han tomado hasta ahora, pensando en el “manejo de una crisis”, ya no se acomodan a las necesidades del mundo. Ahora, los Gobiernos deberán enfocar sus esfuerzos en evitar la pérdida de las pocas reservas de agua que nos quedan.

“El agua subterránea suministra actualmente cerca del 50 % del uso doméstico y más del 40 % del agua de riego en todo el mundo, lo que hace que muchas zonas urbanas, sistemas alimentarios y comunidades agrícolas dependan fuertemente de acuíferos que se están agotando más rápido de lo que pueden recargarse”, advierte el informe. En resumen, decía la ONU, el 70 % de los acuíferos que suplen las necesidades de la mitad del planeta están perdiendo su capacidad y las estimaciones muestran que seguirán disminuyendo en el futuro.

