La autoridad ambiental, en ese sentido, hizo un llamado a los influenciadores y a la ciudadanía en general para que se abstengan de rpomover o realizar este tipo de…

En días recientes, en redes sociales han circulado imágenes de creadores de contenido en las que introducen o liberan peces en cuerpos de agua naturales, "aparentemente con el propósito de generar visualizaciones, seguidores e interacciones, sin dimensionar las consecuencias ambientales que pueden ocasionar", comunicó la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

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La autoridad ambiental, en ese sentido, hizo un llamado a los influenciadores y a la ciudadanía en general para que se abstengan de rpomover o realizar este tipo de acciones, especialmente si se trata de liberar especies exóticas en ríos, quebradas, lagunas y humedales de Huila. De acuerdo con la CAM, estas actividades pueden no solo afectar las poblaciones de peces nativos, sino también alterar el equilibrio ecológico y poner en riesgo la biodiversidad del departamento.

“Desde la CAM expresamos nuestra preocupación frente a algunas acciones que se han venido observando recientemente por parte de creadores de contenido para redes sociales, quienes realizan actividades relacionadas con la introducción o liberación de peces exóticos e invasores en cuerpos de agua naturales” señaló Carlos Andrés González, director Territorial Sur de la CAM, quien apuntó que estas prácticas están prohibidas por la normatividad ambiental en el país.

En concreto, el funcionario explicó que introducir especies que no pertenecen naturalmente a un ecosistema puede desencadenar diferentes afectaciones ambientales, por ejemplo la competencia por alimento y espacio con las especies nativas, además de la alteración de las cadenas alimenticias, la transmisión de enfermedades y la modificación de las dinámicas ecológicas de los cuerpos de agua.

"Estas afectaciones pueden comprometer la supervivencia de las especies propias de los ecosistemas acuáticos y generar impactos difíciles de revertir", agregó la CAM.

La autoridad detalló que algunas de las especies que pueden representar un riesgo para los ecosistemas naturales son la tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), las cuales se encuentran en el listado oficial de especies exóticas declaradas invasoras en Colombia. Es por ello que la normatividad ambiental del país establece restricciones frente a la introducción y liberación de estes peces en ambientes naturales, y su incumplimiento puede acarrear actuaciones administrativas y procesos sancionatorios, según las disposiciones legales vigentes.

“Invitamos a la ciudadanía a convertirse en aliada de la conservación. Si queremos proteger la riqueza natural de Huila, debemos evitar la introducción de especies que puedan alterar nuestros ecosistemas. Una acción que parece pequeña puede ocasionar consecuencias ambientales de gran magnitud”, aseguró Sánchez.

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