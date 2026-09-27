Según precisó Parques Nacionales Naturales, se trató de un caimán aguja (Crocodylus acutus) que presenta escamas removidas en la cola, una marca que permite identificarlo y hacerle seguimiento a través de los procesos de investigación y monitoreo que se realizan de esta especie.

Esta semana, en el Parque Nacional Tayrona se reportó el avistamiento de un caimán en playas de Cabo San Juan del Guía, donde varias familias se encontraban de visita en el área protegida ubicada en el norte del país.

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Avistan un caimán aguja en Cabo San Juan, una de las playas más conocidas del Tayrona

“Ante su presencia, el equipo del Parque restringió temporalmente el baño en la playa y, con el apoyo de equipos de carabineros, se mantuvo una distancia segura entre el ejemplar y los visitantes, permitiendo que continuara su desplazamiento”, explicó la entidad, a través de redes sociales.

Según recordó la entidad, el caimán aguja hace parte de la fauna del Tayrona y cumple un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, manglares y humedales que protege el área. Parques reiteró que observar fauna silvestre también implica respetar su espacio.

Como explica en su sitio web el Instituto Humboldt, este cocodrilo habita en las cuencas del Caribe, Magdalena y Pacífico, en ecosistemas como la desembocadura de los grandes ríos en las zonas costeras, manglares, lagunas costeras de agua dulce y salada, jagüeyes y ciénagas.

"El mayor verdugo del caimán aguja es el deterioro del hábitat, tanto así que en algunas zonas de Colombia ha desaparecido totalmente. La deforestación, vertimientos humanos e industriales, contaminantes y el cambio del uso del suelo los agobian cada día más", indica el instituto. "Sin embargo, también se ve afectado por la caza y recolección de huevos, el desarrollo turístico en áreas costeras y los ataques de los seres humanos".

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