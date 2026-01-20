Barco colombiano llegó a la Antártida por segunda vez, ¿cuál es su objetivo?

Buque de Investigación Científica ARC “Simón Bolívar”. Foto: DIMAR

El 6 de diciembre zarpó desde el muelle de la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena, el buque de Investigación Científica ARC “Simón Bolívar”, de la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima (Dimar).

Este lunes, 19 de enero, tras 41 días de navegación, y luego de atravesar el Canal de Panamá y surcar las aguas del Pacífico Sudeste, el buque arribó a su destino: el continente antártico, al extremo sur de nuestro continente.

¿Qué hace un barco colombiano en la Antártida?

Su viaje se enmarca en la 12.ª Expedición Antártica Colombiana (12 EAC), liderada por el Programa Antártico Colombiano (PAC). Esta es la segunda vez que se usa el ARC “Simón Bolívar” para una expedición científica de este tipo, ya que entre finales de 2023 e inicios de 2024, el buque realizó este mismo viaje, por primera vez con un barco para la investigación científica construido en el país.

De hecho, los cerca de 50 investigadores que van a bordo de la embarcación no tuvieron que esperar llegar a su destino para iniciar los trabajos científicos. Mientras navegaban, realizaron 12 estaciones oceanográficas orientadas “a fortalecer la seguridad marítima y la gestión ambiental mediante la actualización de cartografía náutica, el estudio de parámetros oceanográficos y el análisis de la influencia atmosférica en el nivel del mar”, según explicó la DIMAR.

Por estos días, la embarcación estará fondeada en la base “Pedro Vicente Maldonado” de Ecuador, cumpliendo labores de apoyo logístico y científico “que hace parte de la cooperación internacional con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR)”, apuntó la entidad.

La idea es que el buque transporte nueve toneladas de carga, entre alimentos perecederos y materiales de construcción, así como 1.925 galones de diésel antártico, un combustible especial para las condiciones climáticas que se enfrentan en esa parte del planeta.

Mientras se realizan estas labores, parte del equipo científico, integrado por el Suboficial Segundo Edinson Guevara y el Marinero Primero Yefer López, monitoreará durante 30 días las condiciones atmosféricas de la zona desde la base ecuatoriana.

“A partir de los datos obtenidos mediante perfiles CTD (conductividad, temperatura y profundidad), los investigadores analizarán la distribución de temperatura, salinidad y densidad del océano”, explicó la capitán de Fragata Rossny Carranza Torres, jefe de la XII Expedición Científica Antártica de Colombia.

Este estudio, continuó Carranza, “permitirá comprender la dinámica de las corrientes oceánicas y su influencia sobre el entorno marino, aportando conocimiento esencial para el entendimiento de los procesos físicos del océano”.

