El Tratado de Alta Mar, clave para proteger la vida marina, entra en vigor

El Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional clave para la protección de la vida marina en aguas internacionales y en el lecho marino, entra en vigor tras más de dos décadas de negociaciones. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta herramienta será importante para avanzar en los “esfuerzos por garantizar la salud de los ecosistemas oceánicos durante las próximas décadas”.

Este tratado, conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, busca regular las zonas oceánicas que se encuentran fuera de las aguas de los países, la llamada “alta mar”, y el área internacional de los fondos marinos. Estas zonas, explica la ONU, representan más de dos tercios de la superficie total del océano.

Pero, ¿por qué este tratado es importante? Según la ONU, por medio de este acuerdo, el cual se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se pretende “transformar la alta mar y el lecho marino internacional en un entorno gestionado de manera sostenible, en beneficio de toda la humanidad”.

Además, este tratado marca un hito al convertirse en el primer instrumento oceánico que es jurídicamente vinculante dedicado de forma integral a la gobernanza del océano más allá de las jurisdicciones nacionales. Entre sus elementos más representativos se encuentra la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en su implementación, así como un enfoque de igualdad de género.

Ahora que entra en vigor, a partir del sábado 17 de enero, el acuerdo adquiere un carácter obligatorio para más de 80 países que ya lo han ratificado, lo que se traduce en que estos países deberán incorporarlo en su legislación actual y deberán comprometerse a cumplirlo.

Entre las naciones que han dado este paso figuran China, que tiene un impacto importante en las industrias vinculadas al océano, Alemania, Japón, Francia, Brasil, Colombia, entre otros.

Sin embargo, a la ONU y otros organismos internacionales les preocupa la ausencia de grandes economías como Estados Unidos, India, Reino Unido y Rusia, que aún no se han sumado al tratado, aunque, añade la ONU, “todavía están a tiempo de sumarse”.

De acuerdo con el texto final del acuerdo, la primera reunión de seguimiento y evaluación deberá realizarse a más tardar un año después de su entrada en vigor, con el objetivo de revisar los avances en la protección y gestión sostenible de estas zonas.

