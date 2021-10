Científicos le piden a la OMC prohibir subsidios a la pesca

297 científicos de 46 países firmaron una carta en la revista Science en donde le piden a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que en la próxima Conferencia Ministerial, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Ginebra, Suiza, prohíban los subsidios a la pesca que causan daño “como los que reducen el costo del combustible y de la construcción de buques, además de los que proporcionan un apoyo a los precios para mantenerlos artificialmente altos”.

Los investigadores señalaron que la pesca silvestre gestionada de forma sostenible “favorece la seguridad alimentaria y nutricional, los medios de vida y las culturas”. Sin embargo, los subsidios a la pesca socavan estos beneficios y cada vez estarían aumentando más a nivel mundial. Por este motivo, los científicos le expresaron a la OMC que “tienen una oportunidad única en su reunión ministerial de noviembre para alcanzar un acuerdo que elimine las subvenciones perjudiciales”.

También puede leer: Un tercio de la comida del mundo depende de los ríos, pero los estamos acabando

Otra de las subvenciones que debe ser prohibida, según los firmantes de la carta, son las otorgadas a las flotas pesqueras de aguas lejanas ya que así se podría evitar la sobrepesca en alta mar y en aguas bajo jurisdicción nacional. Los casi 300 científicos que firmaron la carta consideran que estos subsidios alientan la pesca excesiva, la degradación y pérdida de biodiversidad, y las emisiones de CO2, así como “amenazan a los países de bajos ingresos que dependen del pescado para su soberanía alimentaria”.

Por esta razón, también le pidieron a la OMC que considere excepciones a las normas que surjan para los pescadores de pequeña escala que utilizan métodos de bajo impacto ambiental o que realizan estas actividades para subsistir.

Para los investigadores, “un acuerdo eficaz debe eliminar las subvenciones al combustible, las flotas pesqueras de aguas lejanas y destructivas y los buques ilegales y no regulados”, lo cual iría en consonancia con las metas propuestas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6. Este ODS, propuesto en el 205, señala que “de aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible...”.

Le puede interesar: Encuentran un pez extremadamente raro en Holanda

Sin embargo, esta meta aún no se cumple. Por esta razón los científicos le hicieron un llamado a jefes de Estado, bloques comerciales y países individuales, para que apoyen estas recomendaciones. Por último, le expresaron a los miembros de la OMC que “deben aprovechar su mandato político para proteger la salud del océano y el bienestar de la sociedad”.