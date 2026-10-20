 

Contraloría investiga posible daño patrimonial en proyecto para recuperar corales

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial de más de COP 3.000 millones en un proyecto para recuperar los arrecifes coralinos de San Andrés. El caso vincula a cinco servidores y exservidores exservidores públicos que participaron en el proyecto.

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Redacción Ambiente
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La Contraloría identificó un presunto detrimento patrimonial.
Foto: El Espectador - José Vargas

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La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial de más de COP 3.000 millones, es decir, una posible pérdida de recursos públicos, en un proyecto para recuperar arrecifes coralinos en San Andrés.

El contrato, que había sido celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Asociación de Municipios de la Costa (ASOMUCOSTA), contaba con recursos financiados por el Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Su objetivo era recuperar arrecifes coralinos afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo en el archipiélago.

Los recursos, de ese modo, estaban destinados a cuidar estos ecosistemas, considerados esenciales para la supervivencia de cientos de especies marinas y para la sostenibilidad ambiental de las islas. De acuerdo con la Contraloría, la pérdida de corales implica una reducción de la biodiversidad, así como una menor capacidad de protección frente a fenómenos climáticos extremos y un impacto sobre actividades económicas clave para las comunidades locales.

A pesar de ello, la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del órgano de control adelantó acciones que le permitieron identificar un posible daño patrimonial. Tras una visita del contralor general de la república, Jorge Laverde, en el marco de la “Vuelta Colombia por el Control”, se abrió el proceso, vinculando a cinco personas como presuntos responsables fiscales.

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Se trata de servidores y exservidores públicos que participaron en la planeación, supervisión, ejecución, control del contrato y la liquidación, así como al representante legal de la entidad contratista vinculada al desarrollo del proyecto.

“La Contraloría continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control fiscal en San Andrés para que se haga efectiva la protección de los arrecifes coralinos, fundamentales para la conservación ambiental de este territorio”, afirmó Laverde.

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Por Redacción Ambiente

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