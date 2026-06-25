Tenga cuidado con las fragatas portuguesas que llegaron hasta el archipiélago de San Andrés

Carabela portuguesa (Physalia physalis), también conocida como fragata portuguesa, agua mala, botella azul o falsa medusa. Foto: Cortesía Coralina

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La corporación ambiental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) hizo un llamado a los habitantes y visitantes de las islas por la presencia de fragatas portuguesas, también llamadas “agua mala”. Este organismo, parecido visualmente a una medusa, es una colonia de organismos marinos que flotan en la superficie del mar y que al estar en contacto con las personas pueden generar lesiones.

En un comunicado, Coralina informó que han identificado la presencia ocasional de fragata portuguesa (Physalia physalis) en algunos sectores costeros del Archipiélago. “Este organismo marino puede llegar a nuestras playas debido a las corrientes y condiciones oceanográficas propias de la temporada”.

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La corporación aclaró que la presencia de “aguas malas” no impide disfrutar de las playas, pero que sí es necesario adoptar medidas de precaución para evitar incidentes.

El contacto con los tentáculos de la fragata portuguesa puede provocar enrojecimiento en la zona afectada, dolor intenso y sensación similar a una descarga eléctrica, de acuerdo con la red de salud de Chile, UC CHRISTUS.

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¿Qué hacer si observa una fragata portuguesa?

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, donde también se registraron fragatas portuguesas a inicio de este año, estos organismos son fácilmente reconocibles por su color morado o azul violáceo. También porque sobresalen en el agua. Sin embargo, Coralina advirtió que también es posible encontrarlas en la arena. En ambos casos (si están en el agua o en la playa):

No la toque ni intente retirarla.

Informe a los salvavidas o autoridades presentes en la zona.

En caso de contacto accidental

Salga del agua con calma.

Enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua de mar.

No utilice agua dulce, ya que puede aumentar la liberación de toxinas y empeorar la irritación.

No frote la piel afectada.

Busque atención médica si presenta dolor intenso, inflamación significativa, dificultad para respirar o cualquier reacción de consideración.

Coralina pide mantener especial atención con los niños y niñas. “Continuaremos de realizando seguimiento a las condiciones ambientales y reiteramos la importancia de la prevención para garantizar una experiencia segura en nuestras playas”, escribió la corporación.

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