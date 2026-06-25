Home

Ambiente
Blog El Río

Tenga cuidado con las fragatas portuguesas que llegaron hasta el archipiélago de San Andrés

Las autoridades reportaron la presencia ocasional de “aguas malas” y recordaron que el contacto con estos organismos puede generar afectaciones de salud.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ambiente
25 de junio de 2026 - 12:27 p. m.
Carabela portuguesa (Physalia physalis), también conocida como fragata portuguesa, agua mala, botella azul o falsa medusa.
Carabela portuguesa (Physalia physalis), también conocida como fragata portuguesa, agua mala, botella azul o falsa medusa.
Foto: Cortesía Coralina
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La corporación ambiental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) hizo un llamado a los habitantes y visitantes de las islas por la presencia de fragatas portuguesas, también llamadas “agua mala”. Este organismo, parecido visualmente a una medusa, es una colonia de organismos marinos que flotan en la superficie del mar y que al estar en contacto con las personas pueden generar lesiones.

En un comunicado, Coralina informó que han identificado la presencia ocasional de fragata portuguesa (Physalia physalis) en algunos sectores costeros del Archipiélago. “Este organismo marino puede llegar a nuestras playas debido a las corrientes y condiciones oceanográficas propias de la temporada”.

(Lea: “No hay alerta de tsunami para la costa Caribe colombiana”: UNGRD tras sismo en Venezuela)

La corporación aclaró que la presencia de “aguas malas” no impide disfrutar de las playas, pero que sí es necesario adoptar medidas de precaución para evitar incidentes.

El contacto con los tentáculos de la fragata portuguesa puede provocar enrojecimiento en la zona afectada, dolor intenso y sensación similar a una descarga eléctrica, de acuerdo con la red de salud de Chile, UC CHRISTUS.

(Lea: Esta es la Amazonia que hereda Abelardo de la Espriella: ¿qué desafíos le esperan?)

¿Qué hacer si observa una fragata portuguesa?

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, donde también se registraron fragatas portuguesas a inicio de este año, estos organismos son fácilmente reconocibles por su color morado o azul violáceo. También porque sobresalen en el agua. Sin embargo, Coralina advirtió que también es posible encontrarlas en la arena. En ambos casos (si están en el agua o en la playa):

  • No la toque ni intente retirarla.
  • Informe a los salvavidas o autoridades presentes en la zona.
  • En caso de contacto accidental
  • Salga del agua con calma.
  • Enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua de mar.
  • No utilice agua dulce, ya que puede aumentar la liberación de toxinas y empeorar la irritación.
  • No frote la piel afectada.
  • Busque atención médica si presenta dolor intenso, inflamación significativa, dificultad para respirar o cualquier reacción de consideración.

Coralina pide mantener especial atención con los niños y niñas. “Continuaremos de realizando seguimiento a las condiciones ambientales y reiteramos la importancia de la prevención para garantizar una experiencia segura en nuestras playas”, escribió la corporación.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

fragata portugesa

agua mala

falsas medusas

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Coralina

Isla de san andrés

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.