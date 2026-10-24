Declaran alerta roja en Santa Marta por inundaciones y crecientes súbitas

En su último boletín de "Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos" el Ideam indica que hay probabilidad de crecientes súbitas en los…

De hecho, el Ideam había advertido que era posible que se presentaran fuertes lluvias en el Caribe, además del norte, occidente y centro de Colombia. También en la Amazonía.

En la tarde de este 24 de octubre, la Alcaldía de Santa Marta, declaró "alerta roja" por las inundaciones que se están presentando en la ciudad y por la crecientes súbitas que ocurren en dos ríos: el Piedras y el Manzanares.

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En su último boletín de "Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos" el Ideam indica que hay probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descargan sus aguas al mar Caribe. Entre ellos menciona a los ríos Piedras, Gaira y Manzanares, así como a uno de sus aportantes: la quebrada Tigrera.

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Pide "especial atención" a los corregimientos de Minca y Guachaca, a la ciudad de Santa Marta y al municipio de Ciénaga (Magdalena).

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De igual forma, señala que hay probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Córdoba, Toribio y sus aportantes en el municipio de Ciénaga. Una situación similar se puede presentar en los ríos Guachaca, Mendiguaca, Buritaca y en la quebrada Valencia.

El otro río para el que hay alerta amarilla es Don Diego. De presentar una creciente súbita puede afectar al corregimiento Don Diego, que también queda en Santa Marta.

Así mismo, el Ideam indica que hay que prestar atención a lo que suceda en la Cuenca del río Ancho y al río Palomino, pues pueden afectar al "municipio de Dibulla (Guajira) y zona rural de la parte oriental del municipio de Santa Marta".

En este momento, según medios locales, algunos sectores de la capital del Magdalena se encuentran inundados. Uno de los puntos en los que se ha presentado afectaciones es el corredor turístico de la vía a Minca. Usuarios en redes sociales han publicado imágenes en las que se ven calles inundadas, en las que el agua alcanza la mitad de los carros.

🌧️🚨 ¡Las fuertes lluvias inundaron varios sectores de Santa Marta! Las precipitaciones dejaron calles inundadas y afectaciones en la movilidad en distintos puntos de la ciudad.



📲 Conozca los detalles en EL INFORMADOR: https://t.co/Th0DXCnrqy pic.twitter.com/a1deFxsrU9 — El Informador Santa Marta (@ElInformador_SM) October 24, 2026



Otros lugares a los que hay que prestar atención, según el Ideam

De acuerdo con la información del Ideam, en el caso del área hidrográfica del Caribe, hay un lugar en especial al que vale prestarle atención: el municipio de Coveñas, pues ya se presentó el desbordamiento del arroyo Amanzaguapo.

También, señala, a la Cuenca del río San Juan, en donde pueden resultar afectados por desbordamientos los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá. Lo mismo sucede con la Cuenca del río Canalete, en donde los municipios de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba) pueden sufrir inundaciones.

La zona rural de Montería y los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba) son otros lugares que no se pueden perder de vista, pues hay probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca media del río Sinú y en sus afluentes, como el río Tay y la cascada Tuis Tuis.

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