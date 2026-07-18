Decomisan 800 kilos de especies marinas extraídas, al parecer, del Santuario Malpelo

Imagen de la pesca ilegal decomisada por la Armada. Foto: Armada de Colombia

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La Armada informó que hizo un decomiso de casi una tonelada de especies marinas que fueron extraídas, al parecer, de uno de los puntos donde hay más biodiversidad en el Océano Pacífico colombiano: el Santuario de Flora y Fauna Malpelo.

Ese lugar es reconocido globalmente por sus arrecifes de coral, por sus montañas submarinas y por albergar especies únicas como el tiburón martillo, el tiburón ballena, delfines y ballenas jorobadas. Además, allí se puede detectar grandes cardúmenes de peces, lo cual lo ha convertido en un espacio muy popular entre los buceadores de todo el mundo.

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“Malpelo resguarda uno de los lugares con mayor abundancia de vida marina del Pacífico tropical americano. En sus aguas se concentran grandes cardúmenes, peces óseos de metros de longitud, y grupos de tiburones martillo y sedoso que superan los cien individuos”, señala Parques Nacionales Naturales en su página web.

Sin embargo, que Malpelo goce de ese reconocimiento y que haya sido declarado como un área protegida no lo ha blindado de la pesca ilegal. En esta oportunidad, fueron tres ciudadanos ecuatorianos los que, al parecer, estaban pescando en ese punto.

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De acuerdo con la Armada, en total, decomisaron 800 kilos de animales, aunque no detallaron de qué especies se trataba.

“En desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima, la Armada de Colombia interceptó una embarcación tripulada por tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana que transportaban cerca de 800 kilogramos de pesca ilegal, presuntamente, extraída del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, una de las reservas marinas más importantes para la conservación de la biodiversidad en el océano Pacífico”, fue el mensaje con el que la entidad anunció el hallazgo en sus redes sociales.

Los tripulantes de la embarcación fueron puestos a disposición de la Policía Judicial, dijo la Armada, y la pesca incautada fue entregada a Parques Nacionales Naturales.

En un breve video, la Armada también invitó a toda la ciudadanía a que denuncie cualquier hecho que atente contra la protección de los recursos naturales, especialmente de aquellos que están en áreas protegidas.

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