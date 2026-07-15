Hallan microplásticos en el 92 % de los animales del fondo del océano Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los microplásticos parecen estar colonizando cada rincón del planeta, incluso los más remotos. Un reciente estudio publicado en la revista Water Research encontró que el 92 % de los animales que viven en el fondo del océano, a más de dos kilómetros de profundidad, están contaminados con microplásticos.

(Vea: Sin autorización clave, una minera está buscando cobre en el Pacífico colombiano)

Para este estudio, Se-Joo Kim y Jinyoung Jeong, doctores del Instituto Coreano de Investigación en Biociencias y Biotecnología, se dieron a la tarea de explorar el fondo oceánico profundo, específicamente las fuentes hidrotermales ubicadas en la Dorsal del Índico Central y la Cuenca del Norte de Fiji, en el Pacífico.

Los autores explicaron que “dentro de este vasto abismo, los ecosistemas de fuentes hidrotermales destacan como oasis biológicos”. Para averiguar si los microplásticos también habían llegado hasta estos lugares, recolectaron caracoles provánidos y mejillones modiólidos que viven alrededor de estas fuentes.

Los resultados mostraron que encontraron, en promedio, 3,4 partículas de microplástico por organismo. Sin embargo, advirtieron que, aunque la cantidad era baja en comparación con la registrada en muchas otras formas de vida, la contaminación ya estaba presente, pues 11 de cada 12 organismos tenían al menos una partícula.

Del plástico encontrado, más de la mitad (56 %) era poliestireno. En los caracoles, las partículas se concentraban principalmente en el sistema digestivo. En cambio, en los mejillones, que se alimentan por filtración, los microplásticos estaban distribuidos por todo el cuerpo.

(Lea: Tras años de espera, Colombia establece las reglas para el cierre de minas)

Los investigadores también encontraron que las concentraciones fueron mucho mayores en el océano Índico que en el Pacífico, con 1,9 veces más partículas por organismo y entre tres y quince veces más por gramo de peso corporal.

“La contaminación por plásticos se ha extendido incluso a los ecosistemas de fuentes hidrotermales de aguas profundas, que antes se consideraban entre los entornos más aislados de la Tierra”, dijo Kim en un comunicado y agregó que estos hallazgos son “importantes para el establecimiento de futuros sistemas de monitoreo ambiental de aguas profundas y políticas de conservación”.

(Puede leer: Fenómeno de El Niño: las nuevas directrices del Ministerio de Salud para enfrentarlo)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜