Descubren a un pez pálido y sin ojos, y lo nombran en honor al Demogorgon de Stranger Things

Este pez también representa un linaje que, hasta el momento, era desconocido para la ciencia. Foto: Matthew Niemiller, Universidad de Alabama

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En Alabama (Estados Unidos), en la base militar Redstone Arsenal, se encuentra la cueva Bobcat, la cual alberga diferentes formas de vida. Durante décadas, estos pasajes subterráneos han sido estudiados y protegidos con cautela debido a que son hogar de animales como el camarón Palaemonias alabamae, que está en peligro de extinción. Ahora, un grupo de científicos acaba de describir una nueva especie de pez que habita allí.

Los investigadores, cuyo hallazgo fue publicado recientemente en la revista Scientific Reports, llamaron a esta especie Demogorgonichthys arcanus. El nombre hace referencia al Demogorgon, una figura de la tradición literaria occidental asociada al inframundo y popularizada en la célebre serie Stranger Things, pues el pez es pálido, no tiene ojos, cuenta con una joroba pronunciada detrás de la cabeza y un hocico largo y plano. Además, arcanus quiere decir “oculto” o “secreto”.

Además de tratarse de una nueva especie, este pez también representa un linaje que, hasta el momento, era desconocido para la ciencia, y se localiza únicamente en la cueva Bobcat, “lo que probablemente lo convierta en uno de los peces más raros del mundo”, comunicó la Universidad de Auburn, que participó en el estudio.

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Matthew Niemiller, investigador de la Universidad de Alabama en Huntsville y principal autor del artículo, fue el primero en percatarse, en febrero de 2025, de que este pez era inusual, por lo que envió ejemplares a Auburn para que se les realizara una evaluación más detallada. Allí, Jonathan Armbruster, curador de peces del Museo de Historia Natural de la Universidad de Auburn y profesor del Departamento de Ciencias Biológicas, examinó su morfología y la comparó con las de especies similares.

“Las diferencias fueron visibles casi de inmediato: la nueva especie carece de la coloración característica del pez de cueva del sur, y presenta una forma de hocico y un cuerpo distintivos”, dice el comunicado. “Además, se le realizó una tomografía computarizada en el Centro de Polímeros y Compuestos Avanzados de la Universidad de Auburn, lo que permitió a los investigadores comparar su estructura esquelética con la de otros peces de cueva emparentados con mayor detalle”.

El análisis genético permitió comprobar lo que Armbruster había observado. “Mientras que el pez cavernícola del sur claramente tiene algún tipo de respuesta a la luz, con esta nueva especie no vemos eso. Le falta parte del gen de la rodopsina, por lo que ya no es funcional”, aseguró el experto.

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Los científicos han visto pocos ejemplares de este pez, menos de 20, por lo que hacen un llamado para proteger al animal recién descubierto, con todo lo que ello implica.

“Cuando pensamos en conservar una especie como esta, no basta con proteger la cueva”, dijo Armbruster. “Tenemos que proteger el terreno que la rodea porque es la cuenca de recarga de la cueva y del acuífero”

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