El Niño sigue rompiendo récords y se perfila como un evento sin precedentes en la historia

Lo que hace meses auguraban los científicos ya comienza a hacerse realidad. Distintas organizaciones, como la Met Office, el servicio meteorológico nacional del Reino Unido, y Carbon Brief, una publicación especializada en cambio climático, están reportando que las temperaturas del Pacífico ya han alcanzado algunos de los valores más altos registrados durante episodios anteriores de El Niño. En algunas mediciones, como la diaria, el episodio actual ya superó el de 2015; en otras, como los promedios mensuales, los modelos proyectan que podría…

Lo que hace meses auguraban los científicos ya comienza a hacerse realidad. Distintas organizaciones, como la Met Office, el servicio meteorológico nacional del Reino Unido, y Carbon Brief, una publicación especializada en cambio climático, están reportando que las temperaturas del Pacífico ya han alcanzado algunos de los valores más altos registrados durante episodios anteriores de El Niño. En algunas mediciones, como la diaria, el episodio actual ya superó el de 2015; en otras, como los promedios mensuales, los modelos proyectan que podría superar ampliamente los máximos anteriores.

Hay distintas formas de medir la intensidad de El Niño, pero una de las principales es observar cuánto se aleja de lo normal la temperatura superficial del mar en una zona específica del Pacífico: la región conocida como Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central.

Según Carbon Brief, el 19 de septiembre la anomalía de temperatura en esta región ya había igualado el récord diario registrado durante el fenómeno de 2015. Para mediados de septiembre, el RONI, un índice que mide la temperatura de Niño 3.4 en relación con la del resto de los océanos tropicales, mostraba una anomalía de alrededor de 2,5 °C.

¿Por qué las comparaciones son frente a 2015? Porque el fenómeno de El Niño de 2015-2016 fue uno de los más intensos registrados en la historia y marcó algunos de los valores más altos observados en la región Niño 3.4. Por eso, sus registros sirven como referencia para saber qué tan excepcional es el episodio que se está desarrollando en 2026.

En este punto, es importante distinguir entre las mediciones diarias y mensuales de la temperatura del océano que usan los científicos. Las primeras permiten ver hasta dónde están llegando las temperaturas en un momento específico, pero presentan bastante variabilidad. Por eso, para comparar la intensidad de distintos episodios, los científicos suelen recurrir a promedios mensuales o estacionales.

En la medición diaria, el 19 de septiembre, la anomalía de temperatura en la región Niño 3.4 que reportó Carbon Brief, llegó a 3,07 °C, prácticamente igual al récord de 3,08 °C registrado en 2015. Es decir, ese máximo diario ya fue alcanzado por el episodio de 2026. Para la Met Office, ese umbral ya se superó.

Pero la comparación cambia cuando se miran los promedios mensuales. El último mes completo disponible, agosto de 2026, registró una anomalía de 2,45 °C en Niño 3.4. Ese valor ya está por encima del máximo mensual de casi todos los episodios anteriores, pero todavía está por debajo de los 2,75 °C de 2015-2016 y de los aproximadamente 2,7 °C de 1877-1878, según una reconstrucción histórica realizada por Carbon Brief.

"Llevamos meses advirtiendo que el fenómeno de El Niño, que se está desarrollando, será un evento sin precedentes. El hecho de que ya haya superado los récords anteriores —y aún faltan varias semanas para que alcance su punto máximo a finales de este año— demuestra la magnitud de este El Niño. Los científicos todavía están evaluando si los impactos serán proporcionales a su magnitud, pero ya estamos observando los efectos previstos en todo el mundo", dijo, citado en una nota de prensa publicada por la institución, el profesor Adam Scaife, jefe de predicción a largo plazo de la Met Office.

Lo que dice Scaife sobre el punto máximo del evento también es retomado por el International Research Institute for Climate and Society (IRI), de la Universidad de Columbia, un centro que hace seguimiento y pronósticos sobre fenómenos como El Niño y La Niña.

El IRI confirma que el índice Niño 3.4 llegó a +3,0 °C a mediados de septiembre, un nivel que ya iguala el récord diario registrado durante 2015, aunque la comparación depende de la línea de base utilizada. Pero hay otro dato igual o más importante: los 22 modelos de pronóstico utilizados por el IRI coinciden en que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y mantendrá la categoría de “muy fuerte” durante el invierno de 2026-2027.

El IRI señala que los episodios de El Niño suelen alcanzar su máxima intensidad entre octubre y febrero. La probabilidad de que continúe El Niño se mantiene en 100 % hasta febrero de 2027 y después comienza a disminuir, hasta llegar al 61 % entre mayo y julio de ese año. Es decir, el Pacífico ya está registrando temperaturas excepcionales y el fenómeno está en niveles récord para esta época del año, pero los modelos apuntan a que todavía podría intensificarse durante los próximos meses.

Según Carbon Brief, “todos los episodios fuertes de El Niño registrados han seguido intensificándose después de mediados de septiembre, y hay muchas razones para pensar que este también lo hará”. Las 674 simulaciones analizadas por Carbon Brief proyectan un máximo mensual cercano a 4,1 °C a finales de este año. El 80 % de esas simulaciones se ubica entre 3,4 °C y 4,6 °C y, en todos los casos, el máximo proyectado está por encima del récord de 2015-2016.

Si esa proyección se cumple, la anomalía de Niño 3.4 llegaría a unos 4,1 °C, alrededor de 1,3 °C por encima del récord mensual de 2015-2016, que fue de 2,75 °C. Para dimensionar lo que significa esa diferencia, Carbon Brief señala que el margen proyectado sobre el récord sería incluso mayor que toda la diferencia entre el El Niño más intenso y el quinto más intenso de los últimos 150 años. Es decir, no estaríamos hablando simplemente de superar por unas décimas el récord anterior. La proyección apunta a un episodio que podría quedar muy por encima de cualquiera registrado en la era instrumental.

Pero hay que mantener la cautela: esos 4,1 °C todavía son una proyección y no una temperatura observada. Carbon Brief advierte que ningún sistema de pronóstico ha sido validado frente a un evento de esta magnitud, precisamente porque nunca se ha observado uno así.

Tanto la Met Office como Carbon Brief recuerdan que los episodios intensos de El Niño suelen estar asociados a un aumento de la temperatura media global, ya que el calor adicional que se libera del océano a la atmósfera se propaga por todo el planeta, calentando aún más otras cuencas oceánicas.

En consecuencia, dice el Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, los episodios de El Niño excepcionalmente intensos pueden contribuir a que se registren temperaturas globales récord el año siguiente a su máxima intensidad.

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El dr. Nick Dunstone, investigador científico del Met Office, explica: “Durante los grandes episodios de El Niño, se libera una cantidad significativamente mayor de calor del océano a la atmósfera, lo que provoca un aumento de la temperatura media global, especialmente en el año siguiente al pico invernal de El Niño. Por lo tanto, es muy probable que 2027 supere a 2024 como el año más cálido registrado y sea otro año en el que se supere temporalmente los +1,5 °C por encima del período preindustrial”.

El análisis trimestral más reciente de Carbon Brief sobre el " estado del clima " indica que 2026 se perfila como el año más cálido o el segundo más cálido registrado. La próxima actualización, a principios de octubre, analizará las implicaciones de un fenómeno de El Niño sin precedentes para 2027.

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