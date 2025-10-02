El océano alcanzó una temperatura global récord de 21º C en 2024

El documento subraya el aumento del nivel del mar y el calentamiento, tanto en la superficie como en las profundidades, en todas las cuencas oceánicas. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El observatorio Copernicus, de la Unión Europea, publicó su noveno Informe sobre el Estado de los Océanos (OSR 9), el cual detalla los cambios en el océano global y los mares regionales europeos durante 2023 y 2024. En esta ocasión, el reporte subraya la conexión que tienen los impactos del cambio oceánico y los cambios en los ecosistemas marinos con la sociedad humana, la cultura y la economía.

El informe indica que, por el momento, ninguna parte del océano se ha visto afectada por lo que las Naciones Unidas ha denominado como “la triple crisis planetaria”, que se refiere al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y a la contaminación. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante.

El documento subraya el aumento del nivel del mar y el calentamiento, tanto en la superficie como en las profundidades, en todas las cuencas oceánicas. “Las olas de calor marinas sin precedentes continúan moldeando y ampliando nuestra comprensión de estos fenómenos extremos”, comunicó Copernicus. “En 2023, una ola de calor marina azotó el océano Atlántico Norte Tropical y batió todos los récords previos en intensidad, duración y extensión, tanto en superficie como en profundidad. A lo largo del año, más del 99 % de la región se vio afectada, y algunas zonas experimentaron más de 300 días de olas de calor”.

La ola de calor marina más larga que se ha registrado, entre mayo de 2022 y principios de 2023, azotó el mar Mediterráneo, con temperaturas superficiales de hasta 4,3 °C por encima de lo normal. El observatorio explica que este aumento de la temperatura de las aguas atrajo especies marinas invasoras, perturbando la pesca y la acuicultura regionales. Por ejemplo, en el río Po, en el noreste de Italia, los cangrejos azules del Atlántico provocaron un colapso de la producción de almejas.

Posteriormente, en 2024, el océano global alcanzó una temperatura récord de 21 ° C. Copernicus resalta que el océano se expande a medida que su temperatura incrementa y esto, sumado al derretimiento del hielo terrestre, como el de los glaciares, ocasiona el aumento el nivel del mar. “Desde principios del siglo XX, el nivel del mar ha aumentado 228 mm y alcanzó valores récord en 2024”, alerta.

Cabe recordar que el aumento del nivel del mar es proporcional al riesgo de inundaciones y a la erosión en zonas costeras. “Muchos sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, ubicados en las zonas costeras bajas de Europa, se inundarán parcial o totalmente en los próximos siglos o milenios”, afirma la entidad.

El informe también señala que el océano experimenta una rápida acidificación. Actualmente, más del 10 % de los puntos críticos de biodiversidad marina se están acidificando a un ritmo superior al promedio mundial. Por otro lado, el reporte advierte que el 75 % de los países que emiten más de 10.000 toneladas de plástico están cerca de ecosistemas marinos frágiles y críticos y de corales en peligro de extinción “Alrededor del 16 % de los corales en peligro de extinción y el 30 % de los corales en peligro crítico también se ven afectados por el rápido calentamiento o la acidificación de los océanos”, de acuerdo con Copernicus.

Todos estos cambios en el océano amenazan, en suma, con impactar significativamente la economía. Tanto el calentamiento como la acidificación, apunta el informe, se están dando a un ritmo superior al promedio mundial en regiones oceánicas europeas cercanas a países que producen más de 5.000 toneladas de acuicultura.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜