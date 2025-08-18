El peculiar ritual de baño de esta ave marina que científicos descubrieron por azar

Con una población estimada de 424 millones de pardelas y sus parientes, sus excrementos podrían fertilizar las aguas submarinas, proporcionando nutrientes al plancton y otras formas de vida marina. Foto: Yusuke Goto

Leo Uesaka, un físico de la Universidad de Osaka (Japón) con interés por la biodiversidad y las aves marinas, se encontraba en las islas desiertas de este país insular investigando cómo las aves marinas corren sobre la superficie del mar para despegar cuando, revisando los videos, algo particular llamó su atención.

“Mientras veía el vídeo, me sorprendió que defecaran con tanta frecuencia. Al principio me pareció gracioso, pero resultó ser más interesante e importante para la ecología marina”, relata el científico, quien cuenta con doctorado del Instituto de Investigación Atmosférica y Oceánica de la Universidad de Tokio.

Sin embargo, como dice el investigador, “los excrementos son importantes, pero la gente no suele pensar en ello”. Por ejemplo, se sabe que los excrementos de las aves marinas enriquecen el suelo y fertilizan las aguas costeras cercanas gracias a su alto contenido en nitrógeno y fósforo.

Pese a esto, se sabe poco sobre el impacto del excremento de las aves marinas que pasan la mayor parte de su vida en el mar abierto, como las pardelas rayadas (Calonectris leucomelas), la especie que Uesaka estaba investigando.

Si bien el científico y su equipo no estaban investigando estos hábitos, la particularidad de los videos hicieron que cambiaran su enfoque. Y es que, como cuenta Uesaka tras analizar casi 200 episodios de defecación, las aves casi siempre hacían sus necesidades mientras volaban y solía producirse poco después del despegue.

“En ocasiones, las aves despegaban únicamente para ir al baño y regresaban al agua en menos de un minuto. Estos hallazgos sugieren que evitan intencionadamente defecar mientras flotan”, explican los investigadores en un estudio que fue publicado en la revista académica Current Biology recientemente.

¿Por qué esto es importante? Uesaka señala que las pardelas rayadas tienen alas muy largas y estrechas, por lo que tienen que batirlas con fuerza para despegar, lo que podría agotarlas. “Esto significa que el riesgo de excretar en la superficie del mar supera el esfuerzo de despegar. Debe haber una razón de peso detrás de eso”, agregó el científico.

Este hábito, sospechan los investigadores, puede evitar que las aves ensucien sus plumas con heces, lo que evitaría atraer a los depredadores. Eso sí, advierte el físico, todavía no tienen una respuesta certera sobre este hábito.

Lo que sí pudieron identificar con precisión es que las aves defecan entre cada 4 a 10 minutos y que, en una hora, cada ave puede excretar hasta 30 gramos de heces, lo que supone aproximadamente el 5 % de su masa corporal.

Mientras los científicos planean sus próximos pasos para conocer sobre este importante rol ecológico que cumple la excreta de estas aves, resaltan que “con una población estimada de 424 millones de pardelas y sus parientes, sus excrementos podrían fertilizar las aguas submarinas, proporcionando nutrientes al plancton y otras formas de vida marina”.

