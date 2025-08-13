Hallan fósil de 25 millones de años que podría ser de una nueva especie de ballena

"Janjucetus dullardi" es una nueva especie de ballena descubierta en Victoria, Australia. Foto: Ruairidh Duncan/Museos de Victoria

En la costa de surf de Victoria, en Australia, un ciudadano encontró en 2019 un fósil de 25 millones de años que estuvo guardado por un tiempo en los Museos Victoria. Recientemente, un grupo de investigadores, luego de analizar estos restos, concluyó que podría pertenecer a una “pequeña y engañosamente linda, pero definitivamente no inofensiva ballena”, como la describió en un comunicado Erich Fitzgerald, curador principal de paleontología de vertebrados en el Instituto de Investigación de los Museos Victoria.

En un artículo publicado en Zoological Journal of the Linnean Society, el grupo liderado por Fitzgerald indicó que, al parecer, se trataba de una nueva especie de ballena para la ciencia y que la llamarían Janjucetus dullardi. “Era un animal extremadamente inusual”, anotó el investigador.

De los restos recuperados, se hallaron parte del cráneo, un hueso del oído y ocho dientes. Tras analizarlos, los científicos concluyeron que correspondían a un ejemplar juvenil de una nueva especie y, según sus análisis, este animal era del tamaño de un delfín y contaba con dientes afilados como navajas. “Este individuo probablemente no medía más de dos a 2,2 metros de largo”, explicó Fitzgerald. Sin embargo, en su etapa adulta podría haber alcanzado hasta tres metros.

A diferencia de sus parientes vivos más cercanos, las ballenas barbadas, entre las que están las ballenas azules, la Janjucetus dullardi compartía muy pocas características con ellas. Una de las más llamativas era el tamaño de sus ojos, que eran relativamente grandes, similares al de una pelota de tenis. También tenía un hocico corto, con dientes filosos, que les ayudaban a atrapar y desgarrar a sus presas.

“Es básicamente una ballena pequeña con ojos grandes y una boca llena de dientes afilados y cortantes”, resumió Ruairidh Duncan, investigador del Instituto de Investigación de los Museos Victoria y de la Universidad de Monash.

Para explicar las características de esta nueva especies, Duncan puso un ejemplo: “imaginen la versión de una ballena barbada, similar a un tiburón: pequeña y engañosamente adorable, pero definitivamente no inofensiva”.

Los científicos anotaron que Janjucetus dullardi, la nueva especie, vivió durante el Oligoceno (hace entre 30 y 23 millones de años). Su nombre es un homenaje a Ross Dullard, quien encontró el fósil en 2019 y lo donó al museo para su posterior estudio. “Es un recordatorio de que se pueden encontrar fósiles que cambian el mundo en nuestro propio patio trasero”, concluyeron los investigadores.

