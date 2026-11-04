Así lo asegura un estudio publicado hace pocas semanas por investigadores de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. De acuerdo con su investigación, los nutrientes que alberga el popó de los pingüinos podrían terminar afectando el comportamiento de las algas de nieve y, con esto, acelerando el deshielo.

Los pingüinos estarían acelerando una de las preocupaciones más graves asociadas al cambio climático. Y lo están haciendo de una forma inesperada: a través de su popó.

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El popó de los pingüinos hace que la nieve se derrita más rápido en el Polo Sur

El estudio, publicado en la revista del instituto Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, explica que las algas de nieve tienen dos tipos de coloración y dependen enteramente de la cantidad de nutrientes que tienen disponibles. Estas algas están colonizando cada vez más costas antárticas, debido al incremento de las temperaturas en el Polo Sur.

Cuando la nieve está limpia, sin presencia de algas, su derretimiento es más lento. Pero la aparición de estas especies de planta encuentra en la presencia de colonias de pingüinos un aliado para su reproducción.

En zonas en las que no hay presencia de fauna, como pingüinos, las algas adquieren un color rojizo. "Cuando los nutrientes escasean o las condiciones son adversas, las algas se repliegan, produciendo pigmentos rojos similares a un protector solar para protegerse del sol mientras detienen su crecimiento".

Que haya algas ya es un problema para la nieve, pues aunque estén replegadas y con crecimiento lento, absorben un 20 % más de energía solar, lo que acelera el calentamiento y derretimiento del hielo.

Pero la situación empeora cuando se trata de un lugar con presencia de pingüinos. Su popó, al tener nutrientes residuales de la alimentación que adquieren en el océano, favorece el crecimiento y expansión de las algas. Cuando esto ocurre, toman un color verde, para favorecer la fotosíntesis y continuar su reproducción.

Cuando esto ocurre, la nieve absorbe un 40 % más de energía del sol, en comparación con cuando no hay presencia de algas, lo que acelera aún más el calentamiento de esta.

"La relación entre la fauna silvestre, los nutrientes y las algas de la nieve es un componente crucial que falta en las proyecciones de expansión de las áreas libres de hielo en la Antártida. Sin tener en cuenta estos efectos de oscurecimiento biológico, es probable que estemos subestimando la rapidez con la que se derriten los mantos de nieve costeros y la velocidad con la que se expandirá el terreno libre de hielo en la Antártida", dijo Alia Khan, biogeoquímica de la criosfera en la Universidad de Colorado Boulder y autora principal del estudio, en un comunicado.

Para lograr recopilar esta información, las científicas atravesaron la Península Antártica Occidental en busca de muestras de nieve con rastros de algas verdes y rojas, e identificando los lugares en los que había presencia de colonias de pingüinos. Este trabajo, que describieron como "desagradable" por los fuertes olores de las heces de los pingüinos, tenía un reto adicional: distinguir las heces de las algas en la nieve.

"En las zonas donde las células de algas presentaban predominantemente pigmentos verdes, los investigadores descubrieron que la nieve contenía mucho más fosfato, un nutriente esencial presente en el guano, que en las zonas donde las algas presentaban predominantemente pigmentos rojos, similares a los de los protectores solares", dicen en el comunicado.

Es decir que el popó de los pingüinos, que contiene fosfato y muchos otros nutrientes, termina actuando como un fertilizante para las algas, favoreciendo su crecimiento.

"A medida que los pingüinos se acercan al Polo Sur en respuesta a las condiciones cambiantes, existe la posibilidad de que los hábitats de algas de nieve fertilizados con excremento se expandan y extiendan sus efectos de aceleración del deshielo a una zona mayor. Sin embargo, las proyecciones científicas sobre el deshielo antártico aún no tienen en cuenta este fenómeno", concluyen en el comunicado.

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