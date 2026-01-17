Ideam asegura que Colombia entrará en un período de menos lluvias Foto: Bogotá Tránsito

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), por medio de un boletín, señaló que durante la primera quincena de 2026 se presentaron condiciones de precipitación, principalmente lluvias, por encima de lo esperado a nivel nacional.

Esta situación, anotó la entidad, se dio a pesar “de estar dentro de una temporada de menos lluvias. Las regiones con mayor afectación son la Caribe, Andina y Orinoquía”. Sin embargo, el Ideam aseguró que estas condiciones cambiarían, al menos dentro de las siguientes dos semanas.

De acuerdo con la entidad, se estima que en las próximas dos semanas las precipitaciones (como las lluvias o el granizo) disminuyan de forma paulatina, acercándose a lo esperado para enero, principalmente en las regiones que han resultado más afectadas durante estos días.

Una de las razones que explica este incremento en las lluvias “es el ingreso de humedad desde la Amazonía, una zona de confluencia del Atlántico Sur, y por la interacción de la Baja de Panamá con la Zona de Convergencia Intertropical”.

Además, el Ideam dijo que no se puede perder de vista la intensidad de los vientos alisios, que “fue menor durante esta primera quincena, lo que favoreció el incremento de las precipitaciones”.

La entidad, al final del comunicado, aclara un punto importante: si bien por el momento no se ha configurado el fenómeno de La Niña en el país, “sí se presentan condiciones tipo La Niña que pueden influir de manera ligera en el aumento de las precipitaciones a nivel nacional”.

Tampoco se pueden dejar de lado los efectos que tuvo en el país, sobre todo en los primeros días del año, el paso de la Onda Madden and Julian en su fase convectiva. “Esto reforzó las lluvias registradas en este período”, detalló la entidad.

