Los pesticidas, al parecer, reducirían drásticamente la esperanza de vida de los peces

Los pesticidas, conocidos por ser sustancias químicas de uso agrícola ampliamente utilizadas en todo el mundo, han sido prohibidos en muchos países debido a los graves daños que causan a los ecosistemas y a diversas especies de animales. Hasta ahora, sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han concentrado en los efectos a corto plazo, dejando abiertas incógnitas sobre sus consecuencias a largo plazo.

Precisamente ese vacío de conocimiento fue lo que buscó abordar un equipo de científicos liderado por Jason Rohr, biólogo de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, que se dio a la tarea de analizar qué ocurre en el organismo de los peces cuando están expuestos a niveles bajos de pesticidas durante períodos prolongados.

“Las dosis bajas de pesticidas están muy extendidas en el ambiente, por lo que es necesario estudiar y comprender sus efectos”, detallaron los investigadores en los resultados del estudio, publicados recientemente en la revista Science.

Tras una serie de pruebas, el equipo sugiere que la esperanza de vida de los peces puede reducirse de manera significativa por la exposición a pesticidas, incluso cuando esta se da en concentraciones muy bajas.

Para llegar a esta conclusión, los científicos combinaron observaciones de campo de más de 20.000 peces, conocidos comúnmente como “peces que miran hacia arriba”, una categoría que suele agrupar a aquellas especies que habitan en aguas profundas y que están adaptadas para cazar presas desde abajo.

La información recopilada en los lagos de China luego fue comparada posteriormente con pruebas de laboratorio en las que se expuso a los peces a niveles bajos y persistentes del pesticida clorpirifós, que es el más común en la mayoría de los países.

Los análisis arrojaron resultados claros: los peces que estaban en los lagos afectados por pesticidas presentaban más cortos sus telómeros, que son las estructuras ubicadas en los extremos de los cromosomas y conocidas como el reloj biológico del envejecimiento.

La reducción de los telómeros, explican los autores del estudio, es una señal de envejecimiento celular y de una menor capacidad del organismo para regenerarse. Además, observaron que estos signos se aceleraban cuando los peces estaban expuestos a los químicos, un hallazgo que ofrece pistas sobre posibles efectos en otros seres vivos.

“Dado que los mecanismos de la biología de los telómeros son similares en los vertebrados, la exposición crónica a dosis bajas de estas sustancias puede implicar riesgos relacionados con el envejecimiento en los seres humanos, lo que podría contribuir al desarrollo de enfermedades asociadas a la edad”, reseña el equipo en el estudio.

A los ojos de los investigadores, estos resultados son relevantes porque muestran un escenario inquietante. La reducción de la esperanza de vida tiene impactos profundos en los ecosistemas, ya que “los peces más viejos suelen contribuir de manera desproporcionada a la reproducción, la diversidad genética y la estabilidad de la población”.

