 

Estamos agotando la cuenta de ahorros del agua a nivel mundial: la nueva alerta de la OMM

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) reveló que 2025 fue uno de los años más secos para los ríos en los últimos 35 años. La agencia también advirtió que continúa la disminución a largo plazo de las reservas de agua dulce de la Tierra y el retroceso de los glaciares, “tendencias que tendrán graves consecuencias para las personas y las economías en el futuro”

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Laura Valentina Murillo Hernández

César Leonardo Giraldo Zuluaga

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