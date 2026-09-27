Estos indígenas quieren recuperar su edén de agua, pero están rodeados de ganadería

El resguardo indígena coreguaje de Jácome está en Caquetá y sus pobladores han visto cómo la microcuenca que enorgullecía a sus ancestros hoy es la que más agua ha perdido en todo el departamento. La ganadería y el cambio climático están disminuyendo el agua de la que dependen.