Estos indígenas quieren recuperar su edén de agua, pero están rodeados de ganadería
El resguardo indígena coreguaje de Jácome está en Caquetá y sus pobladores han visto cómo la microcuenca que enorgullecía a sus ancestros hoy es la que más agua ha perdido en todo el departamento. La ganadería y el cambio climático están disminuyendo el agua de la que dependen.
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Comentarios
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Fernando(6089)•Hace 8 minutosPropongo revisar el título para nombrar explícitamente a la comunidad: ¨Los indígenas Coreguaje de Jácome, en Caquetá, quieren recuperar su edén de agua, pero están rodeados de ganadería¨. En un contexto en el que estas comunidades siguen enfrentando discriminación y exclusión, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de evitar expresiones genéricas y discriminatorias como ¨estos indígenas¨. O ir al grano ¨La ganadería amenaza las fuentes de agua del resguardo coreguaje…¨
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Francisco(78033)•Hace 13 minutosSe supone que los humanos deben tener TODOS derecho a una agua potable. Ojalá se tomen los correctivos que la ley exige para esas comunidades de colombianos.