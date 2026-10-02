Explotación de oro de aluvión aumentó en 2025, impulsada por la minería ilegal

Durante el año pasado, la explotación de oro de aluvión, que es el mineral que se almacena cerca de los ríos, quebradas y llanuras aluviales, alcanzó las 118.410 hectáreas en el país, superando las…

El Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicaron el informe anual sobre explotación de oro de aluvión en Colombia durante 2025. De acuerdo con el análisis la explotación de este mineral en Colombia incrementó en un 4,5 % entre 2024 y 2025 y la mayoría se hace de manera ilícita.

Durante el año pasado, la explotación de oro de aluvión, que es el mineral que se almacena cerca de los ríos, quebradas y llanuras aluviales, alcanzó las 118.410 hectáreas en el país, superando las 113.310 hectáreas de 2024. De acuerdo con la ONU y el Minminas, la explotación ilícita incrementó un 10 % durante ese período.

"El reporte para 2025 indica que 15 de los 32 departamentos del país muestran evidencia de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) en tierra; asimismo, que la mayor parte de la explotación ilícita (82 %) se concentra en Chocó (41.493 hectáreas), Antioquia (24.282 hectáreas) y Bolívar (7.222 hectáreas). Además, diez municipios concentran el 54 % de esta actividad en la categoría ilícita: Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba", explican mediante un comunicado sobre el informe.

En Chocó se encuentra la gran mayoría de esta explotación. El informe detalla que las tierras de comunidades afros albergan el 45 % de las hectáreas afectadas por la minería de oro de aluvión durante 2025, y que el 84 % de esas tierras se encuentran en Chocó. Por otra parte, aunque la explotación en tierras indígenas es mínima frente al total (0,4 %), el informe reporta un crecimiento del 25 % durante la última medición.

"Entre los principales hallazgos del informe se encuentra que el incremento de la explotación de oro de aluvión entre 2024 y 2025 ocurrió, en su mayoría, en tierras de las comunidades negras (61 % del aumento, equivalente a 3.096 hectáreas). Asimismo, se detectó evidencia directa o cercana de

EVOA en tierra en 30 resguardos indígenas y se identificaron 215 sectores con alertas de EVOA en agua en 11 ríos de la Amazonía, ubicados en zonas cercanas a 64 resguardos", añaden.

Otro de los aspectos que preocupa a los autores del informe es la presencia de minería de oro de aluvión en áreas protegidas o que se encuentran bajo alguna figura de restricción ambiental. El 49 % de las hectáreas afectadas están en zonas en las que la minería no está permitida y la mayoría son zonas de reserva forestal. Al menos 43.000 hectáreas están en la zona de reserva forestal del Pacífico, un área reconocida desde 1959 como zona de restricción para este tipo de actividades.

Además, el análisis también evidencia un incremento del 153 % de las hectáreas afectadas al interior de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales entre 2023 y 2025. En estas zonas está completamente prohibida la minería y hacen parte de las áreas dedicadas exclusivamente a la conservación ambiental en Colombia.

"El monitoreo señala que la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo un factor crítico en las zonas con evidencia de explotación de oro de aluvión. El número de municipios con esta actividad y presencia de al menos un grupo armado ilegal pasó de 114 en 2024 a 118 en 2025. A esto se suma la convergencia con cultivos de coca: 79 de los 118 municipios donde se identificó EVOA en 2025 también registraban este cultivo en 2024, principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó", dicen en el comunicado.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, dijo durante la presentación del informe que el Gobierno tomará varias acciones para contener esta problemática. "La evidencia es clara: la presión crece en los parques nacionales, en las tierras de las comunidades negras y en los resguardos indígenas, casi siempre de la mano de grupos armados. Aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia. Por eso actuaremos en tres frentes: formalizar a quien tiene vocación de legalidad, perseguir con el Ministerio de Defensa a las estructuras criminales y recuperar los territorios afectados", concluyó.

Consulte el informe de explotación de oro de aluvión en Colombia completo:

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