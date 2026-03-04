Fenómeno de “El Niño costero”: ¿qué es y cuál es la probabilidad de que afecte a Colombia?

El Niño costero es un fenómeno meteorológico que afecta a las zonas del Pacífico ecuatorial, dentro de las que se encuentra Colombia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, 4 de marzo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó un comunicado sobre el fenómeno conocido como “El Niño costero”, alertado por los servicios meteorológicos de Ecuador y Perú, y que podría afectar a Colombia.

“El Niño Costero es un evento climático regional que afecta principalmente la zona costera del Pacífico sudamericano, especialmente en Perú y Ecuador, y que puede generar impactos indirectos en Colombia, en particular en la región suroeste del país”, indicó la entidad en el comunicado.

De acuerdo con la información que publica la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Centro de Predicción Climática de la NOAA, hay un 30 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instaure entre abril y junio, y para el período de mayo a julio esta probabilidad incrementa a 40 %.

Sin embargo, El Niño costero es un fenómeno distinto. “Se trata de una manifestación regional del evento climático global “El Niño”, caracterizada por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial cercano a la costa. Sin embargo, a diferencia del El Niño clásico, sus efectos se concentran en áreas costeras de los departamentos de Cauca y Nariño, y no necesariamente se extienden a todo el territorio nacional", según el Ideam.

Las alertas que se han emitido en Perú y Ecuador indican condiciones para que se desarrolle este fenómeno dentro de los próximos meses. De mantenerse, dice el Ideam, podrían presentarse incrementos en las lluvias en el suroeste del país, especialmente en Nariño y Cauca.

Sin embargo, la entidad también aclara que durante esta época del año los modelos meteorológicos con los que se predicen este tipo de fenómenos son menos fiables, debido a algo conocido como “barrera de predictibilidad de primavera”. Esto ocurre en el hemisferio norte y afecta la capacidad de predecir las condiciones del fenómeno de El Niño.

“El Ideam continuará en vigilancia permanente de las condiciones océano-atmosféricas y del cumplimiento de los criterios de persistencia establecidos para su declaratoria oficial en Colombia (cinco trimestres móviles consecutivos), actualizando oportunamente la información técnica dirigida a las autoridades y a la ciudadanía en general”, concluyó la entidad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜