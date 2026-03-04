En 2025 atropellamos más de 8.000 animales en Colombia. Esta es la nueva guía para evitarlo

La invitación de Invías es a que equipos técnicos, contratistas, interventorías, entidades del sector Transporte y entidades territoriales se apropien de la nueva herramienta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante el 2025 hubo en Colombia 8.241 eventos de atropellamiento de animales y se registraron 3.800 avistamientos en las vías del país. En el departamento donde más se reportaron casos fue en Cesar (683), seguido por Antioquia (671), Tolima (633) y Valle del Cauca (508). Meta (470) y Córdoba (347), completan el “escalafón”.

Las cifras las dio a conocer Invías a través de un comunicado en el que hizo un anuncio que, desde hace varios años han estado pidiendo quienes estudian la fauna silvestre: de ahora en adelante, Colombia cuenta con una nueva guía para “prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna silvestre” en las carreteras.

La guía, según señala la entidad, es una herramienta dirigida a equipos técnicos, contratistas, interventorías, a entidades del sector de transporte y a entidades territoriales, quienes tienen la tarea de “apropiársela”.

“Su implementación efectiva dependerá de la disciplina técnica, la coordinación interinstitucional y la voluntad de integrar la variable de sostenibilidad desde la planeación misma de los proyectos viales”, señala Invías.

El documento, que se puede consultar en este enlace, establece unos criterios “criterios metodológicos y lineamientos” para que sean aplicados en “distintas fases del ciclo del proyecto vial”. Entre ellos, hay pasos de fauna, señalización especializada, análisis de conectividad ecológica y mecanismos de seguimiento.

También, señala Invías, “se da cumplimiento a los lineamientos de infraestructura verde vial y a la Meta Nacional 3 del Plan de Acción para la Biodiversidad 2030, así como a la Meta 4 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MGKM), del cual Colombia forma parte”.

Según se lee en el documento, la construcción de la guía contó con la participación de visiones comunitarias, técnicas y académicas que “permitió que los lineamientos formulados respondan a las necesidades de quienes de quienes intervienen o se ven afectados por el atropellamiento de fauna”.

Para el Invías, se trató de un proceso en el que hubo representatividad y un diálogo interinstitucional y participativo, aunque reconoce que se deben implementar una serie de medidas para que la guía sea adoptada.

Entre ellas, menciona el fortalecimiento de la recolección de datos, una actualización periódica del Mapa de Vulnerabilidad Faunística, la promoción de una infraestructura verde vial, la realización de más campañas de educación y sensibilización y que los lineamientos de la guía se incorporen a la planificación temprana de proyectos de infraestructura.

“Compartir este instrumento técnico refleja una evolución profunda en la manera como concebimos y gestionamos la infraestructura pública en Colombia. Además de integrar territorios y dinamizar economías regionales para reducir brechas sociales, reconocemos que toda intervención en el territorio genera presiones sobre los ecosistemas”, dijo, por su parte, Juan Guillermo Jiménez Gómez, director de Invías.

