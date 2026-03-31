Gerente de EPM responde a la investigación que la ANLA abrió sobre Hidroituango

El río Cauca es el afluente principal de Hidroituango. Foto: Archivo particular

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Durante la mañana de este martes, 31 de marzo, Jhon Maya Salazar, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), se pronunció sobre la apertura de una investigación sancionatoria por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Aseguró que no tienen claridad sobre cuáles son los motivos por los que se inició este proceso.

La noticia se conoció ayer, cuando la directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, dio a conocer la investigación por el manejo que se dio desde Hidroituango a la crisis ocasionada por las lluvias atípicas que trajo el frente frío en Colombia durante las primeras semanas del año.

Según el anuncio, la investigación busca establecer si hubo incumplimientos ambientales en el manejo de la cota máxima del embalse, el reporte de los niveles de caudal en las estaciones de monitoreo y la posible inundación de 60 hectáreas de tierra.

En entrevista con Caracol Radio, el gerente de EPM aseguró que durante este año no se ha presentado ninguna inundación y que las variaciones en el caudal y la cota máxima del embalse obedecieron a las precipitaciones y el manejo normal del embalse, algo que también se habría hecho de manera similar en otras crecientes súbitas.

Maya se refirió a un caso que ocurrió hace un año, en el que la creciente habría generado un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo. En ese momento, aseguró, también se incrementó la cota y se hizo un manejo similar del embalse. Con el frente frío, la creciente reportada por EPM fue de 2.300 metros cúbicos por segundo.

Además de las declaraciones del gerente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció en sus redes sociales, asegurando que “nos defenderemos y seguiremos resistiendo”.

De acuerdo con Vélez, directora de la ANLA, la investigación podría tardarse cinco años en tener una decisión sancionatoria o absolutoria frente a Hidroituango. Además, recordó que, durante la última década, a esta hidroeléctrica se le han iniciado 29 procesos, de los cuales solo nueve han tenido decisión final.

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