Por efectos de frente frío, lluvias en varias regiones del país pueden aumentar: IDEAM

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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De acuerdo con el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de marzo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se espera un “incremento relativo” en los volúmenes de lluvias en varias regiones del país.

Las precipitaciones más importantes, algunas con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas, se esperan en zonas de Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Chocó, Bolívar, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.

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Lloviznas y lluvias moderadas podrían presentarse en áreas específicas de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Meta, Córdoba y Sucre. Mientras tanto, se prevé tiempo seco con cielos entre ligera y parcialmente nublados en Vichada, Arauca, Casanare, Atlántico y La Guajira.

Lluvias podrían aumentar por frente frío

En los últimos pronósticos del tiempo, el IDEAM ha señalado que monitorea un nuevo frente frío que, aunque no se espera que descienda hasta el territorio nacional, sí podría tener efectos sobre las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano.

En concreto, podría incrementar el oleaje en el centro y occidente de la cuenca. Además, si el frente frío se asocia con otros sistemas atmosféricos, podría favorecer la ocurrencia de lluvias fuertes en el Caribe y el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, principalmente el miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

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Pronóstico del tiempo en Bogotá

Para la capital del país, el Instituto estima un tiempo seco con intervalos soleados y un moderado incremento de nubosidad hacia las 9:00 de la mañana, aunque en sectores de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal podrían presentarse lloviznas.

En la tarde, las lluvias pueden presentarse en diversos sectores de la ciudad, esperando que los volúmenes más importantes se concentren en el costado occidental, sobre todo en Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda.

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Finalmente, para la noche, el IDEAM prevé lluvias ligeras en el suroccidente de la capital, en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme, y un predominio de tiempo seco con nubosidad variada a medida que avanza la noche.

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