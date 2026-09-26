Gobierno descarta proyecto para construir plantas desalinizadoras para Santa Marta

“Vamos a replantear el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta. Lo de las plantas desalinizadoras no va, porque técnicamente no es viable”, aseguró el mandatario en una rueda de prensa”. “La plata está ahí, nos tenemos que…

En medio de las intervenciones que realizó en los últimos días en Santa Marta (Magdalena), el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno Nacional no continuará con el proyecto de construir plantas desalinizadoras para la ciudad, una iniciativa que había dejado la administración de Gustavo Petro.

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“Vamos a replantear el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta. Lo de las plantas desalinizadoras no va, porque técnicamente no es viable”, aseguró el mandatario en una rueda de prensa”. “La plata está ahí, nos tenemos que poner de acuerdo en lo que nos corresponde para lograr que Santa Marta tenga agua”.

En contexto: El cambio de planes a “última hora” en el proyecto para llevar más agua a Santa Marta.

Como contamos en esta nota, el proyecto de plantas desalinizadoras para la ciudad fue respaldado a finales de 2025 con la firma del CONPES 4159, que lo declaró un proyecto estratégico de la Nación. Se proponían dos plantas desalinizadoras ubicadas en Santa Marta, una en el sector de Pozos Colorados y la otra en el corregimiento de Taganga, con un presupuesto de COP 786.000 millones. Estas tienen el objetivo de mejorar el agua potable disponible en la ciudad.

Cifras del Ministerio de Vivienda ayudan a entender los restos del suministro de agua en la ciudad. En los últimos tres años, el actual sistema de abastecimiento de agua en Santa Marta ha tenido, en promedio, la capacidad de producir 1.255 litros por segundo (l/s). El problema es que, si se tienen en cuenta las pérdidas de agua comerciales y técnicas, este caudal se reduce a 753 l/s. A esto se suma que el 20 % de la ciudad no tiene servicio de acueducto, según cifras del más reciente informe Santa Marta Cómo Vamos.

Las estimaciones de la consultoría del proyecto de desalinizadoras apuntaban a que, para 2035, la ciudad requerirá un caudal diario de más de 2.000 l/s, la cifra llegaría a más de 3.000 l/s para 2055. Precisamente es esta capacidad la que buscaban cubrir paulatinamente las plantas desalinizadoras, que tendrán una capacidad máxima de procesamiento de hasta 600 litros de agua por segundo cada una.

Sobre el proceso de contratación, cabe señalar que la Procuraduría había solicitado, a finales de julio, suspender la licitación del proyecto al detectar posibles irregularidades en el objeto del contrato, así como deficiencias en los requisitos mínimos de experiencia. Ante esto, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) aseguró que la licitación no se había aperturado aún.

Por el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado cómo se definirán los nuevos proyectos en torno al mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado para la capital del Magdalena.

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