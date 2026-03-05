Habrá incremento de vientos y oleaje en el Caribe colombiano para el fin de semana

Imagen de referencia. En el Caribe, se espera un incremento en la altura de las olas. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó hoy sobre las condiciones meteomarítimas adversas que se presentarán hasta el 8 de marzo en el Caribe colombiano. Las autoridades recomiendan tomar algunas medidas preventivas.

La alerta la hicieron la Dirección General Marítima (Dimar) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) basándose en el pronóstico del tiempo esperado entre el 4 y el 8 de marzo.

“De acuerdo con los pronósticos meteomarinos, estas condiciones pueden generar mayor impacto en el área marítima de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, el Archipiélago de San Andrés y Providencia e Islas Cayos del Norte y en menor medida en Sucre, Córdoba y el Golfo de Urabá”, aseguran en el comunicado.

Estas condiciones generarán vientos entre 37 y 65 km/h y alturas de ola entre 2 y 4 metros, que serían más pronunciadas este jueves, pero podrían extenderse hasta el domingo. Además, “pueden generar mar de fondo en zonas costeras del litoral sur del Caribe colombiano (Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y partes de Bolívar)”.

De acuerdo con el Ideam, las condiciones variarán un poco en otros departamentos y sus zonas costeras. “En La Guajira, Magdalena, Atlántico, y Bolívar, si bien se esperan aumentos en la velocidad del viento, se estima que sean de menor intensidad que en áreas marítimas, alcanzando los 20 nudos (37 km/h) con rachas aún mayores, particularmente en la noche”, indicaron.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomendó a las autoridades territoriales hacer monitoreo constante de las condiciones meteomarítimas y las alertas que hagan la Dimar y el Ideam. Esto aplica para la región Caribe y para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde también podrían sentirse efectos de estas condiciones.

“Así mismo, fortalecer la coordinación de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, informar oportunamente a comunidades costeras, pescadores y operadores turísticos sobre las condiciones adversas de viento y oleaje en área marítima, y promover acciones de preparación orientadas a reducir posibles afectaciones en actividades marítimas, infraestructura costera y navegación de embarcaciones menores”, se lee en el comunicado.

Las entidades seguirán monitoreando estas condiciones e informarán oportunamente de nuevas alertas relacionadas con el incremento en la velocidad de los vientos y el oleaje.

