Habrá incremento del nivel del mar en el Pacífico colombiano, alerta la Dimar

Según el comunicado, entre el 6 y el 15 de noviembre se prevé un incremento significativo del nivel del mar en el Pacífico colombiano. Esto ocurre durante la fase de luna nueva, que ocasiona la marea de sizigia. La Dimar aclaró…

La Dirección General Marítima (DIMAR) emitió un comunicado advirtiendo que se presentará un fenómeno conocido como marea de sizigia en el Pacífico colombiano. La entidad hizo varias recomendaciones preventivas para las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca ante los cambios en el nivel del mar.

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Según el comunicado, entre el 6 y el 15 de noviembre se prevé un incremento significativo del nivel del mar en el Pacífico colombiano. Esto ocurre durante la fase de luna nueva, que ocasiona la marea de sizigia. La Dimar aclaró que este es "un fenómeno astronómico normal y periódico caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar".

Lo que ocurre durante la marea de sizigia es que, debido a la marea alta y la intensidad de las corrientes, pueden generarse inundaciones en zonas costeras. En este caso, esto podría ocurrir en Bahía Solano (Chocó), Guapi (Cauca), Juanchaco en

Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño).

La Dimar también explicó que, en altamar, el día en el que se sentirán los mayores efectos de la marea de sizigia será el lunes 9 de noviembre. Los registros más altos del nivel del mar serían los siguientes:

Tumaco: hasta 3,63 m en altamar (3:29 a.m. hora estimada).

Bahía Solano: hasta 3,75 m en altamar (3:19 a.m. hora estimada).

Buenaventura: hasta 4,51 m en altamar (3:52 a.m. hora estimada).

"Debido a la etapa de consolidación del Fenómeno de ‘El Niño’, se prevé que estos valores puedan incrementarse en aproximadamente 12 centímetros por encima de lo estimado", advirtió la entidad.

Además, la Dimar hizo un llamado a las embarcaciones menores a que sigan las indicaciones de las autoridades costeras, debido a que durante el descenso de la marea se incrementa el riesgo para este tipo de embarcaciones. Esta recomendación también incluye a pescadores artesanales y a las personas que realicen actividades turísticas en la playa.

"Se recomienda a las comunidades costeras, al gremio marítimo (incluidas las marinas), sociedades portuarias, pescadores artesanales, comerciantes y turistas, a fortalecer las medidas de seguridad y acatar las instrucciones de las autoridades competentes con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida humana en el mar", añadieron.

El monitoreo de la marea de sizigia estará a cargo de la Dimar, que informará oportunamente sobre alertas clave o cambios importantes en el nivel del mar durante los próximos días.

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