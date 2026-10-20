Hace 16 años, un derrame petrolero afectó el Golfo de México. La vida marina no se recupera

Una investigación publicada esta semana en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), basada en más de 12 años de observaciones y muestreos en el golfo de México, encontró una caída abrupta y persistente de la abundancia de animales…

El 20 de abril de 2010, una explosión en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, en el golfo de México, desencadenó un derrame que liberó entre 4 y 4,9 millones de barriles de petróleo al océano. Más de 16 años después, la vida marina de las profundidades sigue sin recuperarse.

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Una investigación publicada esta semana en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), basada en más de 12 años de observaciones y muestreos en el golfo de México, encontró una caída abrupta y persistente de la abundancia de animales que habitan las aguas profundas.

Los investigadores encontraron que, entre 2011 y 2015, las poblaciones de peces disminuyeron un 63,5 %, las de grandes crustáceos un 62 % y las de cefalópodos pequeños (como los calamares) un 59,7 %. La reducción se mantuvo en los muestreos posteriores, realizados entre 2015 y 2023, sin señales de que las poblaciones hubieran regresado a sus niveles iniciales.

Para llegar a estos resultados, el equipo analizó más de 2.000 muestras recolectadas durante un periodo de 13 años, desde la superficie hasta los 1.500 metros de profundidad. También utilizó sensores que permiten estimar la abundancia de organismos mediante los ecos que producen las ondas sonoras en el agua. Ambos métodos mostraron tendencias similares, lo que refuerza la conclusión de que se produjo una disminución real de la vida marina y no un cambio aparente causado por las técnicas de muestreo, como se lee en el estudio. Además, los investigadores compararon los resultados con registros de las décadas de 1980 y 1990 y encontraron que las abundancias observadas en 2011 eran más cercanas a las de esos registros que a las cifras posteriores.

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La caída fue especialmente pronunciada en algunos grupos fundamentales para el funcionamiento del ecosistema, escriben los científicos. Los eufáusidos, que son pequeños crustáceos conocidos como kril, disminuyeron un 72,8 %; los peces linterna, un 62,9 %; y los peces del género Cyclothone, un 69 %.

Estos animales, según se lee en la investigación, ocupan una posición clave en la cadena alimentaria marina, pues consumen organismos más pequeños y, a su vez, sirven de alimento a peces de mayor tamaño, calamares, tiburones, cetáceos y aves marinas.

Los científicos también observaron que, después de la caída, se hicieron mucho menos frecuentes las grandes concentraciones de presas, agrupaciones que permiten a los depredadores encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Muchos de estos animales realizan migraciones verticales diarias, es decir, durante la noche ascienden desde las profundidades para alimentarse y luego regresan a aguas más profundas.

Al hacerlo, transportan carbono desde las capas superficiales del océano hacia zonas donde puede quedar almacenado durante periodos prolongados. Por eso, su reducción podría alterar tanto las redes alimentarias como el ciclo del carbono y otros procesos.

La investigación también identificó una disminución de la diversidad genética en dos de las tres especies de peces linterna analizadas, un fenómeno que puede limitar la capacidad de las poblaciones para adaptarse a cambios ambientales y recuperarse después de una crisis.

¿Qué hay detrás de todo esto? Los científicos examinaron varias explicaciones posibles para el descenso, entre ellas los cambios en la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y la cantidad de alimento. Sin embargo, no encontraron que esas variables naturales coincidieran con la magnitud y la persistencia de la caída. También descartaron que las diferencias en los equipos o en los procedimientos de muestreo explicaran los resultados, pues utilizaron métodos estandarizados y compararon datos obtenidos en condiciones equivalentes.

Por ello, el artículo señala como principal explicación posible el desastre de la plataforma petrolera Deepwater Horizon.

Los autores advierten, no obstante, que la coincidencia temporal y las pruebas disponibles no constituyen una demostración experimental definitiva de que el derrame causó por sí solo toda la disminución observada. Su interpretación es que el desastre y las operaciones asociadas a su contención son la explicación más consistente con los datos, dado que no encontraron otros factores que explicaran el patrón.

Entre los mecanismos posibles están la toxicidad del petróleo, los efectos sobre el desarrollo y la supervivencia, la reducción de la capacidad reproductiva y las dificultades para que los animales encuentren pareja en un ambiente oscuro y disperso.

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