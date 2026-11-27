Protejan nuestra agua”, “Agua para las personas, no para la IA”, “No toquen nuestra agua”, proclaman las pancartas de protesta desde Texas hasta Nuevo México y Arizona. Indignados por el consumo de agua, el gasto energético y la contaminación, los vecinos protestan cada vez más contra la rápida expansión de los centros de procesamiento de datos en Estados Unidos, mientras las empresas tecnológicas trabajan para ampliar rápidamente la capacidad dedicada a la IA.

Muchos centros de procesamiento de datos dependen, al menos en parte, del agua para absorber el calor del aire o de las superficies y, al evaporarse, provocar enfriamiento, del mismo modo que el sudor mantiene fresco nuestro cuerpo. Los procesadores de los centros de procesamiento de datos pueden alcanzar temperaturas internas de hasta 176 grados Fahrenheit (80 grados Celsius), por las mismas razones por las que se calienta una computadora portátil sobrecargada.

Pero, aunque no cabe duda de que los centros de procesamiento de datos consumen cantidades significativas de energía, el consumo de agua es un tema más complejo. Las afirmaciones que circulan por Internet aportan poca claridad, y van desde artículos que sostienen que los chatbots pueden consumir 500 ml de agua por consulta hasta algunos comentaristas en línea que afirman que el problema del consumo de agua de la IA es inexistente. Además, los datos de consumo facilitados por las propias grandes empresas tecnológicas suelen ser incompletos e inconsistentes.

Los expertos subrayan que, en general, el consumo de agua de los centros de procesamiento de datos es insignificante en comparación con el de sectores como la agricultura y ciertos tipos de industria manufacturera. Investigadores han estimado que los sistemas de refrigeración de los centros de procesamiento de datos consumieron 66.000 millones de litros de agua en 2023, menos del 1 % del consumo total del país.

Sin embargo, esa cifra podría aumentar considerablemente con la rápida expansión de los centros de procesamiento de datos de IA, lo que quizá no suponga un gran problema para las regiones con abundantes recursos hídricos, pero podría agravar significativamente la escasez de agua en lugares azotados por la sequía, como Nuevo México y Arizona.

Afortunadamente, los ingenieros afirman que hay muchas medidas que se pueden tomar —y que ya se están tomando— para reducir la presión sobre los recursos hídricos locales. “Hay muchas buenas ideas”, afirma Fengqi You, experto en sistemas energéticos de la Universidad de Cornell. Si a ello se suman los esfuerzos por reponer y restaurar los recursos hídricos naturales, “hay muchas posibilidades de que, con el tiempo, se pueda lograr un consumo neto de agua cero para la refrigeración in situ”.

Más energía renovable y una mejor ubicación

Los recientes avances en tecnología de IA ya han reducido la demanda de agua de muchos centros de procesamiento de datos. El ingeniero eléctrico e informático Shaolei Ren, de la Universidad de California en Riverside, afirma que una estimación que realizó basándose en GPT-4 —una versión anterior del modelo que alimenta a ChatGPT— tan recientemente como en 2024 —según la cual redactar un correo electrónico breve consumiría 500 mililitros de agua— ya ha quedado obsoleta, ya que los modelos de IA se han vuelto más eficientes. (Este estudio fue el origen de la afirmación de medio litro por consulta). En 2025, Google estimó que se gastan cinco gotas de agua en procesar una consulta de longitud media con su chatbot Gemini.

Pero incluso las cantidades más pequeñas se acumulan, dado el aumento del uso de la IA. El grupo de You predijo recientemente que, para 2030, los centros de procesamiento de datos de EE.UU. podrían consumir entre 731.000 millones y 1,12 billones de litros al año —esta última cifra equivale aproximadamente al suministro anual de agua potable de la ciudad de Nueva York—.

No obstante, estas cifras tienen en cuenta no solo la refrigeración, sino también una mayor cantidad de agua utilizada para generar la electricidad que alimenta los centros de procesamiento de datos. Gran parte de esa energía procede de la quema de carbón o gas, y el agua se utiliza para enfriar el vapor y convertirlo de nuevo en líquido después de que se haya empleado para hacer girar las turbinas generadoras de electricidad. En otras palabras, el consumo de agua de la IA puede reducirse significativamente si se pasa a la energía solar y eólica, que requieren poca o ninguna agua para funcionar, afirma You.

You añade que las empresas deberían ubicar los centros de procesamiento de datos en zonas menos propensas a la sequía y con abundantes fuentes de energía renovable, como regiones de Montana, Nebraska, partes de Texas y Dakota del Sur, en lugar de construir nuevos centros de datos en lugares con escasez de agua, como Arizona, Nuevo México y el sur de California. La elección estratégica de la ubicación, junto con otras medidas, podría reducir la huella hídrica futura de la IA hasta en un 86 %, afirma.

Nuevas tecnologías de refrigeración

Los avances en las tecnologías de refrigeración también están contribuyendo a ello. Los centros de procesamiento de datos más modernos especializados en IA ya son más eficientes en el uso del agua que sus predecesores.

Los centros de procesamiento de datos anteriores a la IA utilizan ventiladores para evacuar el calor de los estantes repletos de procesadores y, a continuación, emplean sistemas de refrigeración que canalizan agua fría por el edificio para enfriar de nuevo el aire caliente. El agua calentada se conduce entonces a una torre de refrigeración que elimina el calor, pero que también pierde parte del agua a la atmósfera. Este enfriamiento por evaporación consume mucha agua, afirma Eric Masanet, de la Universidad de California en Santa Bárbara, que investiga la sostenibilidad de los centros de procesamiento de datos.

Sin embargo, los procesadores de los centros de procesamiento de datos de IA, que consumen mucha energía, generan tanto calor que resulta difícil disiparlo solo con aire. Por eso, muchas empresas tecnológicas —entre ellas Amazon, Microsoft y Google— utilizan una técnica más eficiente denominada “refrigeración líquida”.

En este método, un sistema de tuberías llenas de agua, a veces mezclada con sustancias químicas que regulan la temperatura, discurre por encima del hardware, enfriando los procesadores directamente en lugar de enfriar todo el centro de procesamiento de datos. Y como se trata de un sistema de circuito cerrado, no se pierde agua: el fluido calentado puede enfriarse exponiendo las tuberías al aire exterior, si las condiciones son lo suficientemente frescas, o mediante un sistema similar a un aire acondicionado, que consume energía.

Pero cuando hace mucho calor o hay mucha humedad, los centros necesitan poner en marcha métodos adicionales y más eficaces que impliquen el uso de agua; uno de ellos consiste en rociar con agua el aire que rodea los tubos. El ingeniero mecánico Vaibhav Bahadur, de la Universidad de Texas en Austin, afirma que la mayoría de los centros de procesamiento de datos de IA de Texas solo utilizan este tipo de refrigeración basada en agua durante los períodos más calurosos del verano.

Aun así, él y sus colegas han estimado recientemente que el creciente número de centros de procesamiento de datos del estado —que actualmente consumen menos del 1 % de la demanda de agua del estado— podría llegar a utilizar entre el 3 % y el 9 % de esa agua para 2040. No obstante, espera que esa cifra se reduzca considerablemente. “Los centros de procesamiento de datos se están volviendo mucho más eficientes en su uso del agua”, afirma.

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De hecho, los recientes avances tecnológicos han facilitado evitar la refrigeración por agua, incluso en climas cálidos, afirma Josh Parker, responsable de sostenibilidad de NVIDIA, la empresa que diseña muchos de los procesadores que equipan los centros de procesamiento de datos especializados en IA. Su última generación de procesadores funciona a temperaturas tan altas que pueden refrigerarse con agua a unos 113 grados Fahrenheit (45 grados Celsius), lo que, según Parker, es significativamente más cálido que los métodos tradicionales. Esto reduce la necesidad de recurrir a la refrigeración por agua. A menos que las temperaturas locales superen habitualmente los 113 grados Fahrenheit —un umbral que, por lo general, solo se supera durante olas de calor extremas—, “normalmente basta con utilizar grandes ventiladores eficientes para refrigerar la infraestructura, y el aire ambiente es suficiente para disipar el calor”, explica Parker.

Ren advierte de que algunas empresas quizá no quieran que sus procesadores funcionen a temperaturas tan altas, ya que esto puede afectar al rendimiento computacional, mientras que otras también albergan en el mismo espacio servidores no dedicados a la IA que no soportan el calor. No obstante, se están desarrollando otras tecnologías de refrigeración.

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Algunas de ellas se basan en sistemas de tuberías de diseño sofisticado que extraen el calor de los procesadores de forma aún más eficaz. Varias empresas estadounidenses están explorando la refrigeración por inmersión, en la que el hardware del centro de datos se sumerge en un depósito lleno de líquido refrigerante. En China, algunas empresas han adoptado un enfoque similar instalando centros de procesamiento de datos en el océano, aunque esto dificulta el acceso en caso de que sea necesario sustituir o actualizar el hardware, señala Bahadur.

Los avances en la tecnología de refrigeración serán necesarios para que las empresas tecnológicas cumplan los objetivos de sostenibilidad que se han fijado para sus operaciones. Según un comunicado de Amazon, su división de Servicios Web “se ha fijado el objetivo de alcanzar un balance hídrico positivo para 2030 —devolviendo a las comunidades más agua de la que consumen nuestras operaciones directas— y, a partir de 2024, ya habremos recorrido más de la mitad del camino”.

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Artículo publicado originalmente en Knowable en Español

Artículo traducido por Debbie Ponchner

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