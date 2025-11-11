Investigan a la Alcaldía de Riohacha por vertimientos de aguas residuales al mar Caribe

Las descargas provenientes del sistema de alcantarillado distrital superan los límites máximos establecidos en la normativa, explicó Corpoguajira. Foto: Corpoguajira

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira), la autoridad ambiental del norte del país, ordenó abrir una investgación ambiental contra la Alcaldía de Riohacha y la empresa que opera el sistema de alcantarillado (Aqualia E.S.P.).

La investigación, explicó Corpoguajira a través de un comunicado, se abre por el presunto incumplimiento de la normativa ambiental relacionada con vertimientos de aguas residuales domésticas al mar Caribe.

El Laboratorio Ambiental de Corpoguajira adelantó monitoreos hace unos días y en sus resultados logró evidenciar que las descargas provenientes del sistema de alcantarillado distrital superan los límites máximos establecidos en la normativa. Sobre todo, los que tienen que ver con los Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).

Ante estos resultados, explica la autoridad ambiental, “las aguas residuales domésticas vertidas al mar, en las playas de Riohacha, representan un riesgo potencial para los ecosistemas marinos y costeros del departamento, afectando directamente la salud del entorno natural y el bienestar de las comunidades costeras”.

Por su parte, el director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, indicó que la autoridad “actuará con rigor técnico y legal para determinar las responsabilidades correspondientes. La prioridad es salvaguardar nuestros ecosistemas marinos y asegurar que las instituciones y operadores de servicios públicos cumplan con sus obligaciones ambientales”.

En septiembre de este año, la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira (ESEPGUA S.A. E.S.P.) publicó un comunicado asegurando que la emergencia era producto de la “negligencia del operador del servicio, Aqualia E.S.P.”.

En la comunicación, la empresa departamental agregó que había interpuesto una queja formal ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “por presuntas irregularidades en la actuación del operador”, además de una acción de tutela para que la empresa brindara más información sobre el cumplimiento de sus funciones.

De igual manera, ESEPGUA le hizo un llamado al alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, para que termine el contrato con la empresa Aqualia por lo que denominaron un “evidente incumplimiento”.

Hasta el momento, ni la Alcaldía ni la empresa se han pronunciado por la apertura de la investigación de Corpoguajira.

