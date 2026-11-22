En abril de 1967 llegaron a Colombia los primeros búfalos (Bubalus bubalis). A la vista de cualquier desprevenido del campo, puede ser fácil confundirlos con alguna vaca corriente. Comparten una silueta robusta, cuatro patas y un par de cuernos. Llegaron desde Trinidad y Tobago hasta el Bajo Calima, en la costa Pacífica, en una importación realizada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).

La idea, sin embargo, venía de algunos años atrás. Según reconstruye Luis Fernando Sanint en Pasado, presente y futuro del búfalo en Colombia (2006), desde 1946 existía una propuesta de Víctor Manuel Patiño para introducir estos animales como fuente de alimento y, especialmente, de trabajo. Patiño, investigador y naturalista nacido en Zarzal, Valle del Cauca, había promovido la iniciativa desde la Secretaría de Agricultura del departamento. Su interés estaba puesto, entre otras cosas, en las posibilidades que creía que ofrecían los búfalos para regiones como la costa Pacífica y la Amazonía colombiana, donde las razas de ganado vacuno de origen europeo (Bos taurus) enfrentaban dificultades de adaptación por las altas temperaturas de la zona, la humedad y las condiciones de los terrenos inundables.

A diferencia del ganado vacuno, los búfalos tienen características fisiológicas “ganadoras” para ese contexto. Son animales que pesan entre 500 kg y 1.000 kg, según la raza, y viven entre 30 y 35 años. Toleran el calor, tienen una piel más gruesa que la del ganado vacuno y una capacidad de sudoración limitada. Por eso, necesitan mecanismos adicionales para regular su temperatura corporal, como el acceso al agua para bañarse y a zonas de sombra. De ahí que se describan como animales de hábitos “semiacuáticos”, capaces de acceder a pastos y vegetación ubicados en parajes pantanosos e inaccesibles para los bovinos convencionales.

Con el tiempo, todas esas “ventajas” fueron cada vez más evidentes para productores e inversionistas. “Se dieron cuenta de que en condiciones extremas y poco favorables para la ganadería tradicional, como las zonas inundables, comida de baja calidad o poco manejo, los búfalos generaban unos índices muy positivos, superiores o iguales a la ganadería vacuna”, afirma Alba Lucía Suárez Quiceno, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (Asobufalos). Jesús Berdugo, PhD en Ciencias Agrarias, lo explica en palabras mucho más concretas: “Donde a las vacas no les va bien, a los búfalos sí”.

Al Bajo Calima llegó, entonces, en abril de 1967, un primer lote de cuarenta animales: treinta hembras, cinco machos y cinco bueyes bufalinos, conocidos como tipo bufalipso. Hoy, apenas 59 años después, Colombia cuenta con 687.474 búfalos, una población que representa el 2,34 % del hato bovino nacional. Sin embargo, algunas de las características que hicieron atractiva la especie desde su llegada (su capacidad para desenvolverse en los terrenos inundables y aprovechar recursos alimenticios en condiciones muy difíciles) son ahora motivo de preocupación.

La expansión e impacto de los búfalos

Frente a un hato ganadero que suma casi 30 millones de animales, 687.000 búfalos pueden parecer poco. Pero hay un par de detalles adicionales. Entre 2019 y 2025, el inventario de búfalos creció un 63,3 %, según cifras de Asobufalos. En el mismo periodo, el inventario de ganado bovino aumentó alrededor de 11,4 %, de acuerdo con los registros del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Es decir, aunque el hato vacuno sigue siendo muy superior en número de animales, la expansión de la especie bufalina ha sido más acelerada.

En algunas regiones, esa expansión ha coincidido con transformaciones del paisaje y cambios en el uso de la tierra. En territorios como La Larga y Tumaradó, en el Bajo Atrato, la presencia de búfalos se inscribe en una historia mucho más amplia de expansión ganadera, desplazamiento de comunidades y transformación de los ecosistemas. Cuando los habitantes del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó, ubicado entre Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia), comenzaron a regresar a sus tierras a inicios de los 2000, después de haber sido desplazados durante los años noventa por grupos paramilitares, encontraron un paisaje distinto.

Donde antes había extensiones de cultivos de agricultura familiar, ahora había ocho grandes haciendas cercadas, en las que pastaban principalmente vacas y búfalos.

Una lideresa del territorio recuerda que, a comienzos de los años noventa, existían aproximadamente 22.500 hectáreas de cultivos de agricultura familiar en todo el territorio. “Ahora no hay ni un 10 % de lo que existía”, dijo en uno de los testimonios anónimos recopilados por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP) en un documento presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad en 2020. Aunque en su gran mayoría las fincas se concentraron en la cría de vacunos, el búfalo ganaba cada vez más terreno.

Hoy, no es extraño encontrarlos en zonas como la Ciénaga Grande de Santa Marta o en regiones como La Mojana, una subregión de humedales y planicies inundables. No es casualidad precisamente que varios de los departamentos con mayor presencia de estos animales estén en esa región: Córdoba ocupa el segundo lugar del inventario nacional, con 94.913 búfalos; Magdalena, el tercero, con 85.722; Bolívar, el cuarto, con 83.312, y Sucre registra 64.788. Santander encabeza la lista, con 97.644.

En La Mojana estuvo el biólogo Germán Andrade entre 2016 y 2017, participando en la construcción de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) modernos. Durante sus visitas, cuenta que uno de los fenómenos que más le llamó la atención fue lo que denomina una transición ganadera: “La ganadería de la región está cambiando de una ganadería vacuna a una ganadería bufalina”.

A su adaptación a los terrenos inundables, los búfalos suman otras ventajas productivas. Hace más de medio siglo, cuando Patiño promovía su introducción en Colombia, ya destacaba su capacidad para aprovechar forrajes toscos y ricos en fibra y transformarlos en carne y leche. Esa eficiencia alimenticia sigue siendo reconocida entre las fortalezas de la especie. En Colombia, un estudio de Divier Agudelo Gómez y otros investigadores, publicado en 2011 en la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, evaluó el crecimiento de 125 búfalos machos destinados a la producción de carne en La Apartada, Córdoba. Los animales registraron una ganancia diaria de peso promedio de 482,9 gramos. Otras cifras del sector bufalino, publicadas por Agronegocios en 2019, reportan ganancias de entre 750 y 1.000 gramos diarios para terneros bufalinos, frente a 400-500 gramos en bovinos.

Desde entonces, Andrade ya advertía tensiones alrededor de esa expansión. “Los pescadores artesanales que siempre han estado arrinconados en los bordes del agua, veían con preocupación la ocupación de ciénagas, ciénagas bajas o ciénagas fluctuantes, por parte de los búfalos”, explica el biólogo.

Esas tensiones también quedaron documentadas en abril de 2023, cuando un grupo de pescadores de Margarita, Bolívar, presentó una queja escrita ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) por las afectaciones a varias ciénagas del municipio, que atribuían a la cría de ganado bufalino. La autoridad ambiental visitó los puntos señalados por los pescadores y concluyó que la presencia de búfalos en los humedales estaba generando conflictos con las comunidades.

La CSB confirmó daños en sus redes y otros instrumentos de pesca, “cuando los búfalos hacen sus cruces de un lugar a otro del humedal para pastar, o cuando se introducen a los cuerpos de agua de las ciénagas para regular su temperatura”, según quedó consignado en el Auto 0903, del 21 de noviembre de 2023.

La CSB advierte, además, sobre la falta de control en el manejo de los animales. Tras la visita, la autoridad ambiental señaló que en la región “cada persona particularmente maneja su hato a su antojo y concepto; no se preocupa por los impactos ambientales que se pueden derivar por la crianza de búfalos en predios colindantes con humedales, en donde ellos salen a pastar sin ningún control”.

Publicidad

El impacto ambiental de los búfalos ya había sido sugerido. En una revisión publicada en 2022 en la revista Limnology and Oceanography Letters, un grupo de investigadores incluyó a los búfalos de agua entre las especies introducidas que pueden estar modificando los ecosistemas de la cuenca del Magdalena.

Los autores señalan que, al excavar y revolcarse en los bordes de los humedales, estos animales pueden desestabilizar el suelo, dejar superficies expuestas a la evaporación y reducir la retención de agua durante las épocas secas. También pueden limitar la vegetación leñosa de las riberas al consumir plántulas y árboles jóvenes. Sin embargo, advierten que todavía hacen falta investigaciones para comprender mejor la dinámica de sus poblaciones y sus efectos ecológicos.

Publicidad

En Brasil, donde también se ha expandido la cría de búfalos, una investigación publicada en 2024 en la revista Ecosphere examinó las consecuencias de transformar bosques inundables de la Amazonia en pasturas para estos animales. El estudio, realizado en la Reserva Biológica Lago Piratuba, comparó cinco áreas de bosque conservado con cuatro terrenos convertidos en zonas de pastoreo. Los investigadores encontraron que las áreas intervenidas almacenaban, en promedio, 107 toneladas menos de carbono por hectárea que los bosques conservados.

Registraron una caída superior al 96 % en la densidad de la aninga, una planta de esos humedales, y cambios importantes en la estructura y composición del suelo.

Publicidad

En el Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó, las comunidades señalaron ante el Cinep que, en algunas zonas, la actividad bufalina había contaminado las aguas de las quebradas Cuchillo y Si Te Gusta, “generando mal olor y un alto grado de turbidez”. La CSB identificó en 2023 efectos asociados a la presencia de búfalos en zonas de humedal: compactación del suelo por el pisoteo, con la consecuente reducción de su capacidad para retener agua; alteraciones en los recorridos naturales del agua por la apertura de canales para el tránsito de los animales, y contaminación del suelo y los cuerpos de agua por sus excrementos y orina.

Así, los reportes de Colombia y los estudios realizados en otros ecosistemas apuntan a una preocupación común: los efectos que la expansión de la ganadería bufalina puede tener sobre los humedales cuando no existen medidas adecuadas de manejo. De ahí que ciertos sectores los comparen con los hipopótamos, pero ¿es válida la comparación?

Publicidad

Las diferencias con los hipopótamos

Hasta ahora, sería fácil concluir que los búfalos representan un problema similar al de los hipopótamos, declarados como una especie invasora en nuestro país. No son nativos de Colombia, pues fueron introducidos; sus poblaciones han crecido y su presencia puede transformar los ecosistemas. Pero la historia no es tan sencilla.

En primer lugar, calificar a los búfalos como “invasores” no sería del todo preciso. “La invasión no es una característica de una especie particular, es un comportamiento poblacional”, explica Hugo López, profesor de la Universidad Nacional y PhD en Ecología. “La característica de invasora lo da el número poblacional y una cosa clave: que se salga de control de quien lo introdujo”, agrega.

Publicidad

Para entender lo que dice el académico, vale la pena hacer la comparación con los hipopótamos. Cuatro individuos fueron introducidos en Colombia en la década de los ochenta y, al no estar sometidos a un manejo que controlara su reproducción y dispersión, comenzaron a establecerse y reproducirse en libertad. Hoy, su población se estima en alrededor de 200 ejemplares, distribuidos en distintas zonas del país. A diferencia de los búfalos, estos animales ya no dependen de un sistema productivo ni de la intervención de sus propietarios para reproducirse y expandirse.

Los búfalos, en cambio, y al igual que las vacas, los toros, las gallinas o los cerdos (especies que no son nativas de Colombia, pero que están acá y en buena parte del mundo), se consideran especies exóticas domesticadas. Según Alba Suárez, de Asobufalos, estos animales son “dóciles, tranquilos, de movimientos lentos y tienen muy buena memoria”. Cuando están en terrenos cercados y cuentan con condiciones adecuadas, como zonas de sombra, dice Suárez, respetan esos límites.

Publicidad

Para la directora de Asobufalos, entonces, el problema de los búfalos no radica tanto en las características de la especie o en su capacidad para adaptarse a distintos ecosistemas, sino en los conflictos socioambientales que pueden surgir cuando la actividad ganadera ocupa espacios de los que también dependen otras comunidades, como los pescadores, o cuando no se respetan los límites y las condiciones de los humedales.

“Los que estamos en este sector productivo, debemos propiciar una convivencia armónica y un respeto de los límites y de las condiciones de cada uno”, sostiene. Sin embargo, lo denunciado en zonas como La Mojana y La Larga-Tumaradó sugiere que ese equilibrio no siempre se logra.

Publicidad

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜