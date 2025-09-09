Las tres nuevas especies de peces descubiertas a más de 4.000 metros de profundidad

Una de las especies descubiertas fue nombrada como Careproctus colliculi, recibió su nombre por la inusual textura rugosa de su piel. Foto: MBARI

A pesar de constituir el 50 % de la superficie terrestre, las profundidades abisales, a más de 3.000 metros de profundidad de los océanos, continúan siendo los ecosistemas más desconocidos para los humanos.

Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York en Geneseo publicó un estudio en el que describe tres especies de peces recién descubiertas en aguas profundas del océano Pacífico oriental.

Dos de los peces fueron recogidos por un sumergible de investigación a una profundidad de 4.117 metros en la estación M, un observatorio de investigación de aguas profundas a unos 209 kilómetros de la costa de California.

El tercer pez fue recolectado en el cañón de Monterrey, también en California, por un vehículo teledirigido del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI) a 3.270 metros de profundidad.

“El descubrimiento de estas nuevas especies contribuye a la comprensión de las comunidades de las profundidades abisales”, escribieron los científicos encargados del descubrimiento en un artículo que fue publicado en la revista académica Ichthyology & Herpetology.

Las tres especies de peces descubiertas —Careproctus colliculi, Careproctus yanceyi y Paraliparis— pertenecen a la familia Liparidae, conocidas como peces caracol que, a pesar de su nombre, no se parecen mucho a los caracoles.

“La familia recibe su nombre por sus parientes que viven en aguas poco profundas y se adhieren a las rocas mediante un disco en su vientre, enrollándose como un caracol”, explicaron los investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York en Geneseo.

Esta familia de peces ha evolucionado para tener un “éxito increíble” en los hábitats de profundidades marinas, en donde pueden soportar presiones de más de 11.000 libras por pulgada cuadrada.

Mackenzie Gerringer, profesor de biología y quien lideró el estudio, aseguró que “las profundidades oceánicas albergan una increíble diversidad de organismos y una variedad realmente hermosa de adaptaciones. Estos tres peces caracol nos recuerdan lo mucho que nos queda por aprender sobre la vida en la Tierra y el poder de la curiosidad y la exploración”.

